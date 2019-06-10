每天雞排＋珍奶！她「肚大像孕婦」驚罹大腸癌第4期...術後神問題醫秒傻



▲婦人天天吃雞排加上珍奶，已兩週沒排便，腹痛難耐掛了急診後，發現是大腸癌第4期。（圖／記者吳尚達、許力方攝）

生活中心／綜合報導

雞排加珍珠奶茶可說是絕配，不過吃多可能真的會增加罹癌風險！台中一名40歲婦人因為天天雞排加上珍奶，已有兩週沒排便，四肢纖細的她肚子竟像懷孕9個月，在腹痛難耐掛了急診後，確診為大腸癌第4期。該名婦人在術後竟然還問醫師何時能再吃雞排、喝珍奶，令人直搖頭。

中山醫學大學附設醫院大腸肛門外科醫師許倍豪分享，該案例發生在2018年6月初，台中1名40歲粉領族原本身材苗條，平時排便順暢，不過因為沒有規律運動習慣，加上每日都喝珍奶和吃雞排，又不愛吃蔬菜，長期累積之下，肚子開始明顯隆起，體態如同孕婦一般，直到累積兩個禮拜未排便，掛急診後才發現已是大腸癌第4期，而在接受手術切除和標靶治療後狀況已改善，並準備進行化療。



▲該名女子術後竟詢問醫師何時可以吃雞排、喝珍奶，讓醫師相當傻眼。（圖／記者許力方攝）

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然而，該名女子竟然術後詢問醫師，何時可以吃雞排、喝珍奶，讓許倍豪相當錯愕。他表示，不是說不能吃雞排、喝珍奶，而是量必須控制在1到2個禮拜1次，也建議民眾不要點全糖，畢竟攝取過多糖分本來就會對身體帶來負面影響。

那怎樣能預防大腸癌？許倍豪表示，排便部分原則上1天3次或3天1次都屬正常範圍，不過礙於每個人飲食習慣不同，所以以能規律排便為大原則，若排便次數和形狀開始變化，就應該到醫院檢查；另外，不要食用過度加工的食物，多吃蔬菜水果，且要養成運動習慣，才能真正遠離大腸癌威脅。

先前《ETtoday健康雲》記者在採訪營養師張瑞奇（Ricky）也有提到，民眾應該思考一下在滿足口腹之慾同時，這些食物對身體帶來的危害；爾偶吃沒有什麼問題，但如果把含糖飲料和炸物當成平常攝取的飲食之一，日復一日產生的影響是非常可觀的，建議可多用健康的觀念來攝取食物。

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