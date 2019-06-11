下午宵夜首選！這些食物熱量「不到200卡」...嘴饞也能盡量吃

點評: 餓了餓了



▲好的點心會讓你的下午活力百倍。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

下午或是半夜總感到肚子餓，你是否會到超商買洋芋片或是巧克力？如果是的話，趕快停止吧！雖然它可能暫時緩解你的食慾，但熱量可不是蓋的。外國網站《Livestrong》分享，這3款零嘴熱量不到200卡，不僅吃了無負擔，還能帶來滿滿的營養，那就趕快來看看是哪些食物吧！

1.毛豆

一杯帶外皮的毛豆大約有200卡的熱量，提供18克蛋白質、膳食纖維、鉀、鐵和維生素B。研究顯示，毛豆可以降低身體的壞膽固醇。它可以直接加熱吃、灑上鹽巴，或是做成餡料都不錯。

2.水煮蛋

一顆水煮蛋大概只有60卡，內含6克好的蛋白質，以及13種不同的維生素和礦物質。除了止餓，雞蛋還可以增加肌肉力量、有助健康受孕，以及對大腦及眼睛很好。

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▲一杯帶外皮的毛豆大約有200卡的熱量。（圖／二男小家料理提供）

3.藍莓冰沙

一杯藍莓有84卡，富含維生素C、維生素K、錳、膳食纖維。研究顯示，每天吃一杯藍莓可以明顯改善心臟健康，以及好的膽固醇水平。

除了以上3款低熱量小吃外，外國網站《Prevention》也分享5款低熱量甜點，讓大家消嘴饞和罪惡感。

1.希臘優格＋莓果

希臘優格配上莓果，富含蛋白質和纖維，莓果有天然的甜味，而優格為腸道增添益生菌，幫助排便順暢。

2.鮭魚沙拉三明治＋蔬菜

將鮭魚、低脂肪的美乃滋或是搗碎的酪梨混和，然後將它塗在小黃瓜或是萵苣葉上，就完成一個簡單又低卡的點心。

3.香蕉幕斯

將一份無糖的優格與1/4香蕉切片、花生醬混和，然後在上面灑肉桂粉增加風味。當你將它們攪拌在一起時，吃起來就像幕斯或起士蛋糕，如果吃不下正餐，可以選擇這個當替代品。



▲雞蛋還可以增加肌肉力量、有助健康受孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

4.水煮蛋＋水果

準備一個下午茶便當，裡頭有水煮蛋、一份西瓜或是你最喜歡的水果。雞蛋有蛋白質、西瓜含高水份，為一整個下午提供保濕以及能量。

5.奇亞籽布丁

奇亞籽含有蛋白質和對心臟健康的omega-3。將奇亞籽與乳類製品（例如低脂牛奶、不加糖的堅果、豆漿或豆奶）混合，之後放進冰箱冰一整晚，再用少量的新鮮芒果或香蕉片增加甜味。