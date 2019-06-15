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別洗生雞肉！醫曝「2大病菌狂噴」吃下肚會烙屎　1動作減少汙染

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點評:完蛋了！小編都這樣洗
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▲▼雞肉,生肉,白肉,肉塊,生食材。（圖／翻攝自pixabay）
▲很多家庭主婦都有「水洗生雞肉」的習慣，小心病菌吃下肚。（示意圖／Pixabay）

圖、文／健談

料理雞肉前你會習慣性先用清水沖洗嗎？當心，清洗生雞肉恐汙染你的廚房！新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，生雞肉上常帶有沙門氏菌與彎曲桿菌，沖洗時可能汙染鄰近的食材、碗盤、廚房用具等，若不慎受到感染將可能導致腹痛、腹瀉、發生等不適症狀。建議可直接川燙後烹調，並於料理後以肥皂清洗雙手、廚具等，以避免遭受感染喔。

水洗生雞肉「2大病菌狂噴」吃了烙屎。（圖／健談授權提供）
▲醫師提醒，買來的生雞肉可「直接高溫川燙」取代水洗。（圖／健談授權提供）

無論是從傳統市場買現宰雞肉，或是從超市中購買冷藏雞肉，相信許多人在烹煮雞肉前會習慣性先用水沖洗一遍，以去除表面的灰塵或雜質，但根據食品藥物管理署建議，別再用水洗生雞肉了！

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食品藥物管理署提醒，生雞肉可能帶有沙門氏菌與彎曲桿菌，水洗生雞肉時病菌可能隨著水花汙染廚房水槽，甚至波及水槽旁的餐具、食材，都可能擴大細菌汙染的範圍。柳朋馳醫師說明，若不慎感染沙門氏菌，將容易出現腹痛、腹瀉、發燒等急性腸胃炎的症狀。然而，沙門氏菌或彎曲桿菌都不耐高溫，只要將食材完全煮熟便能遠離病菌感染的威脅，因此，建議烹煮雞肉時可直接下鍋烹調，若需清洗時建議採用高溫川燙取代清水沖洗，以減少病菌擴散的可能。

除此之外，柳朋馳醫師也提醒，為確保食品衛生與安全，在處理食材的過程中，一定要留心將生熟食分開處理，並於烹調前後徹底以肥皂水清洗雙手與廚具，如此方能降低細菌交叉汙染的可能，保障自己與家人的健康。

食品安全相關問題，建議諮詢「家醫科、營養師」

諮詢專家：新光醫院家醫科柳朋馳醫師
本文經授權轉自：健談

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關鍵字： 生雞肉 病菌 沙門氏菌 彎曲桿菌 急性腸胃炎 汙染 健談 健康百科
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