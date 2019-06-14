死不認錯！要他「說對不起難到爆」星座男Top6　另一半上榜沒？



▲你的另一半也是做錯事情，卻裝死不肯低頭認錯的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

很多女人都知道男人愛面子，有些男人卻是連在自己的女友面前都不肯低頭道歉，就算是知道自己做錯，也會用很多理由或是乾脆裝死當沒事想要等事過境遷，無論如何就是不肯低頭道歉，這些不愛道歉、說聲「對不起」都很難的星座男是哪些，又是因為什麼原因讓他們覺得對女友低頭道歉太困難呢？跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽和水星星座

第6名：雙子男

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雙子男是喜歡辯論的類型，有時候就只是覺得好玩、愛跟女友鬥嘴，就算是自己的錯也喜歡狡辯一下，看看女友會有怎樣的態度，因此多半不道歉的原因只是想要跟女友玩玩，或者是抬抬槓消磨一下時間，因此多半都還滿歡樂的。

特別是雙子男覺得不怎麼重要的小事，就更是懶得道歉，或是一定要辯到自己沒有理由可說的時候才會願意開口道歉，偏偏雙子男腦筋動得快、理由很多，大部份女生都講不贏雙子男，當然也很難要雙子男開口說聲「對不起」囉！

第5名：水瓶男

水瓶男內在也是固執派路線，不過他們的外表總是會表現出一副對什麼都無所謂的自在模樣，可是真要水瓶男道歉也是不容易的事，他們也相當的堅持己見，必要的時候也會裝死消失賴著不說就是不說，因此也是不愛低頭道歉的類型。

大部份不肯道歉的情況多半並不是因為水瓶男愛面子，而是水瓶男真的不覺得自己有錯，他們的價值觀有時候和社會普遍的價值觀不太一樣，或是水瓶男會以另一個角度看事情，所以不覺得自己有錯，當然也就不願意說Sorry囉！



▲金牛男思考慢，態度也很硬，很多女生都覺得他們很難溝通。（示意圖／視覺中國）

第4名：金牛男

金牛男也是走固執的路線，他們本身就是思考比較慢的類型，很多事情需要慢慢思考，因此如果一開始的當下並不覺得自己有錯，往往也就不會認為需要道歉，他們的態度又是很硬的，因此會讓很多女友覺得金牛男真的很難溝通。

如果金牛男覺得自己真的有錯，他們會主動道歉，但往往可能都是事情發生了一段時間後他們才會想通。如果是金牛男一點都想不通的事情，那麼金牛男就根本不會願意低頭道歉，因為覺得自己沒有錯就是沒有錯，金牛男往往都很理直氣壯。

第3名：獅子男

只要身邊有親朋好友，就絕對不會向女友道歉，免得落人話柄，這是不少獅子男的原則。就算是自己深愛的女人也不能讓自己沒面子，因此更不想要有自己向女友低頭道歉的傳言流出去，因為這種流言會讓獅子男覺得很丟臉。

說穿了也不過就是大男人主義作祟，獅子男並不覺得男人該向女人低頭，這不只是面子、還有自尊心的問題，很多獅子男覺得在一段感情關係當中，自己得要是高高在上的一方，女友不見得低低在下、但永遠要矮自己一截，所以獅子男也是能不道歉就不道歉。



▲天蠍男裝冷不說話，就是怕女友騎到自己頭上。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：天蠍男

天蠍男也是不愛道歉的類型，特別是過完熱戀期後就更難聽到天蠍男主動道歉。其實天蠍男的內在是還滿大男人主義的，他們並不喜歡對女人低頭，也是很怕女友會騎到自己頭上來的男人，最常見的情況就是裝冷擺酷不說話，用冷處理去面對自己的過失。

也會覺得如果女友真的重視天蠍男的話，應該不會要求天蠍男道歉才對，另一個原因此是天蠍男內在的自尊心和好勝心其實很重、非常不喜歡輸的感覺，就算對手是女友也一樣，道歉會讓他們覺得以後在女友面前好像矮一截，這絕對不行。

第1名：摩羯男

摩羯男本身就是屬於個性很強硬、也比較傳統大男人主義的一類。很多和摩羯男交往的女生不太懂摩羯男很傳統的這一塊，很多摩羯男在內心裡頭還是抱有著「男尊女卑」或是大男人主義的心態，不太容易對女人低頭道歉。

除非是面對到女上司、或是非道歉不可的情況，否則魔羯男是不會願意低頭道歉的類型，面對女友也是不改其本色，而且很多魔羯男會覺得女生就該包容、忍讓、溫順溫柔，這樣才是個好女人，就算魔羯男有錯，女友也不能夠要求魔羯男道歉。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅