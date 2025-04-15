PM10落塵量大、持續時間長！　當心引發多種呼吸道疾病

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文／常春月刊
前中央氣象局長鄭明典指出，最近這一波空氣污染是由境外移入的沙塵暴引起，主要污染物是 PM10，而非一般人熟知的 PM2.5，這是典型沙塵暴影響的特徵；由於 PM10 落塵量大，建議民眾避免在戶外曬衣物，此外，這波空污事件受天氣系統影響，移動緩慢，恐將持續數日。
PM10是什麼？
PM10 是「懸浮微粒」（Particulate Matter）的一種，指的是直徑小於或等於 10 微米的空氣中固體或液體微粒。它的體積比一根頭髮（約 70 微米）還小許多，能夠深入人體呼吸道，甚至進入肺部，對健康造成威脅。
PM10從哪來？
PM10 來源廣泛，包括：
工業排放（如焚化爐、工廠）
車輛廢氣
建築工地揚塵
農業活動
燒香、焚燒稻草等燃燒行為
自然來源：如沙塵暴、火山灰等
PM10 對健康的威脅
長期接觸 PM10 可引發多種健康問題，包括：
呼吸道過敏或感染
慢性支氣管炎
氣喘惡化
心肺功能衰退
甚至與心血管疾病及肺癌風險增加有關
空污加劇，呼吸道疾病人數激增
空氣污染的加劇，使多種呼吸道疾病人數明顯上升：
過敏性鼻炎
台灣每5人就有1人罹患此症。除了潮濕氣候易滋生過敏原外，空污惡化也加重症狀，有些人即使無過敏體質，也可能因長期接觸污染空氣而引發鼻塞、打噴嚏、眼睛紅癢等症狀。
鼻竇炎
過敏體質與空氣污染是鼻竇炎的高危因子。許多人因缺乏正確認知，使用抗生素不當，反覆感染導致病情惡化。
支氣管炎與肺炎
感冒若持續惡化，恐轉為肺炎。支氣管炎多由病毒或細菌引起，也可能因空氣污染或抽菸惡化，甚至發展為肺炎。
慢性阻塞性肺病（COPD）
與長期抽菸與空氣污染有關，肺泡破壞、支氣管狹窄，造成慢性發炎與呼吸困難，成為無法逆轉的肺部疾病。
小提醒：空污來襲時，建議減少戶外活動、配戴口罩、關閉窗戶並開啟空氣清淨機，尤其家中若有孩童、長者或呼吸道疾病患者，更要加強防護。
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