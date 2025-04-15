PM10落塵量大、持續時間長！　當心引發多種呼吸道疾病

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文／常春月刊

前中央氣象局長鄭明典指出，最近這一波空氣污染是由境外移入的沙塵暴引起，主要污染物是 PM10，而非一般人熟知的 PM2.5，這是典型沙塵暴影響的特徵；由於 PM10 落塵量大，建議民眾避免在戶外曬衣物，此外，這波空污事件受天氣系統影響，移動緩慢，恐將持續數日。

PM10是什麼？

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PM10 是「懸浮微粒」（Particulate Matter）的一種，指的是直徑小於或等於 10 微米的空氣中固體或液體微粒。它的體積比一根頭髮（約 70 微米）還小許多，能夠深入人體呼吸道，甚至進入肺部，對健康造成威脅。

PM10從哪來？

PM10 來源廣泛，包括：

工業排放（如焚化爐、工廠）

車輛廢氣

建築工地揚塵

農業活動

燒香、焚燒稻草等燃燒行為

自然來源：如沙塵暴、火山灰等

PM10 對健康的威脅

長期接觸 PM10 可引發多種健康問題，包括：

呼吸道過敏或感染

慢性支氣管炎

氣喘惡化

心肺功能衰退

甚至與心血管疾病及肺癌風險增加有關

空污加劇，呼吸道疾病人數激增

空氣污染的加劇，使多種呼吸道疾病人數明顯上升：

過敏性鼻炎

台灣每5人就有1人罹患此症。除了潮濕氣候易滋生過敏原外，空污惡化也加重症狀，有些人即使無過敏體質，也可能因長期接觸污染空氣而引發鼻塞、打噴嚏、眼睛紅癢等症狀。

鼻竇炎

過敏體質與空氣污染是鼻竇炎的高危因子。許多人因缺乏正確認知，使用抗生素不當，反覆感染導致病情惡化。

支氣管炎與肺炎

感冒若持續惡化，恐轉為肺炎。支氣管炎多由病毒或細菌引起，也可能因空氣污染或抽菸惡化，甚至發展為肺炎。

慢性阻塞性肺病（COPD）

與長期抽菸與空氣污染有關，肺泡破壞、支氣管狹窄，造成慢性發炎與呼吸困難，成為無法逆轉的肺部疾病。

小提醒：空污來襲時，建議減少戶外活動、配戴口罩、關閉窗戶並開啟空氣清淨機，尤其家中若有孩童、長者或呼吸道疾病患者，更要加強防護。

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