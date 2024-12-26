喉嚨卡卡「1情況」恐是癌！　醫示警：暗示食道病變了

▲喉嚨卡卡多半是慢性咽喉炎所引起。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

喉嚨感覺卡卡的，很多人不時會猛吞口水「測試」！耳鼻喉頭頸專科醫師陳弘晉指出，臨床上喉嚨卡卡大多是慢性咽喉炎，常見原因包括鼻涕逆流、胃食道逆流與易緊張焦慮的心理體質；但「吞嚥困難」往往暗示食道具有病變的可能， 一旦明確感受到進食時「食物下不去」，要留意食道咽喉腫瘤、異物，咽喉很劇烈的發炎感染，要盡快就醫。

陳弘晉醫師在粉專指出，臨床上，喉嚨卡卡大部分是良性功能性疾病「慢性咽喉炎」所引起；但吞嚥困難則是需要高度留意的症狀。如何區分兩者？他說明，喉嚨卡卡的患者，於進食時多半沒有症狀，又因為牽涉心理因素，症狀往往在專注檢視自己「吞口水」時呈現最強烈的異物感，就像喉嚨有顆球存在無法吞嚥乾淨，又稱「臆球症」。

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陳弘晉表示，喉嚨卡卡的患者的異物感除了在進食時不明顯，其不適症狀也不會在進食固態及液態食物中呈現差異；而吞嚥困難的患者，除了明確地在進食時呈現「食物明顯下不去」的感覺外，吞嚥固態食物也會比液態食物還要困難。

▼吞嚥困難者，吞嚥固態食物會比液態食物明顯來得困難。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

提到喉嚨卡卡的原因，陳弘晉分析，多半是慢性咽喉炎，與鼻涕逆流、胃食道逆流與易緊張焦慮的心理體質有關。他進一步指出，鼻涕逆流的患者可能會有噴嚏鼻水相關鼻過敏症狀；而胃食道逆流引起的慢性咽喉炎，在現代人身上非常常見，患者容易出現脹氣、打嗝或胸口具有灼熱酸苦感；至於本身容易緊張焦慮者，反而會在忙碌於其他事時減輕喉嚨卡卡症狀，卻會在不斷專注及測試吞嚥動作中，感覺到最強烈的異物感。

至於該做哪些檢查？陳弘晉說明，吞嚥困難暗示著食道病變，除了咽喉內視鏡檢查外，胃鏡檢查也非常必要；而喉嚨卡卡則可由咽喉內視鏡檢查後判斷，若有胃食道逆流之情況，可考慮再執行胃鏡檢查。他強調，每個人背後原因的比重不盡相同，經由醫師評估檢查、對症下藥，多數患者都能得到不錯的治療效果。