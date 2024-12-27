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築間、丰明殿上榜「一口菜吞6農藥」！北市抽驗蔬果違規名單曝

▲▼生鮮蔬果殘留農藥抽驗，圖為油菜。（圖／台北市衛生局提供）

▲「丰明殿涮涮鍋」油菜驗出6項違規。（圖／台北市衛生局提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台北市衛生局今（27）日公布最新抽驗生鮮蔬果農藥殘留違規名單，有多家火鍋店上榜。根據檢驗結果顯示，共有17件產品不符規定，其中包括「老四川巴蜀麻辣」的蔥以及「築間幸福鍋物」的青江菜，都被檢出農藥殘留不符規定，「丰明殿涮涮鍋」的油菜更被驗出6項違規。

北市衛生局指出，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「香菜」4件；「菠菜」3件；「油菜」、「青江菜」、「青蔥」各2件；「芥藍」、「茼蒿」、「白蘿蔔」、「甜椒」各1件，各檢出1～7項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，不符規定產品除「甜椒」外，均屬高風險農產品。

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▲▼生鮮蔬果殘留農藥抽驗，圖為芥藍。（圖／台北市衛生局提供）

▲「同學の店」芥藍菜驗出農藥殘留。（圖／台北市衛生局提供）

從違規規定名單中可見，「丰明殿涮涮鍋」信義店抽驗的油菜，被檢出殺蟲劑亞滅培9.1ppm（標準：
2.0ppm以下）、殺菌劑貝芬替1.3ppm（標準：1.0ppm以下）、殺蟲劑克凡派3.8ppm（標準：1.0ppm以下）、殺蟲劑賽安勃0.34ppm（標準：不得檢出）、殺蟲劑芬普尼0.002ppm及芬普尼代謝物0.002ppm，合計共0.004ppm（標準0.001ppm以下）、殺菌劑普拔克10.9ppm（標準：10.0ppm以下）等6項違規。

另外，「老四川巴蜀麻辣燙」台北南京東分公司（人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司）檢出蔥含有殺菌劑賽氟滅0.02ppm（標準：不得檢出）；而「築間幸福鍋物」築間餐飲事業股份有限公司信義世貿營業所的青江菜，則檢出殺蟲劑克凡派1.3ppm（標準：1.0ppm以下）

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▼生鮮蔬果殘留農藥抽驗不合格名單。（圖／台北市衛生局提供，點圖可放大

▲▼生鮮蔬果殘留農藥抽驗不合格名單。（圖／台北市衛生局提供）

▲▼生鮮蔬果殘留農藥抽驗不合格名單。（圖／台北市衛生局提供）

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關鍵字： 醫藥新聞 生鮮蔬果 農藥殘留 違規 台北市衛生局 老四川巴蜀麻辣 丰明殿涮涮鍋 築間幸福鍋物

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