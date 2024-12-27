陳菊突腦血管阻塞！　醫揭「發作前8信號」常常被忽略

▲監察院長陳菊住院治療中。（圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

監察院長陳菊驚傳健康亮紅燈！高醫今（27）日發布聲明稿表示，陳菊日前接受健康檢查，發現右腎有顆3.5公分腫瘤，已接受手術，但在出院前一天突右下肢無力，確認為左側腦血管阻塞，目前接受治療中。醫師指出，中風發作前仍會有些警訊，以缺血性腦中風而言有「8種徵兆」要留意，即便症狀在幾分鐘後緩解仍建議盡速就醫。

三軍總醫院神經科部醫師周中興指出，腦中風是種急症，主要是因腦部血流受阻，無法供應腦部氧氣的需求，若沒有及時搶救，一旦腦組織發生受損，就難以完全復原，因為腦組織無法再生或接受移植等有效治療，腦神經功能無法完全恢復，進而留下神經障礙後遺症，出現肢體乏力癱瘓、失語症、言語不清和吞嚥困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬芳醫院神經科醫師謝瑞瑜指出，中風的發生多數屬於突發性，這與個人血管狀態有關，正常來說，隨著年紀增長，血管逐漸老化並失去彈性，尤其是患有三高、吸菸、缺乏運動、有心房顫動及腦中風家族史的人，更是腦中風高危險群體，中風機率比一般人要高出許多。

▲缺血性腦中風為腦血管栓塞而導致血流供應受阻。（示意圖／達志）

根據統計，國人中風大約15%為出血性中風，其餘85%則是缺血性腦中風，此為腦血管栓塞而導致血流供應受阻。謝瑞瑜說，有些缺血性腦中風的患者，在發作前會出現暫時性腦缺血的症狀，常常被忽略或誤以為是暫時性不適，實際上可能是中風發作前的信號，像是「半邊無力、半邊麻、臉歪嘴斜、語言障礙、喝水容易嗆到、步態不穩，甚至眼睛突然看東西有兩個影子（複視）、單隻眼睛視力看不到」等8症狀。

國健署提醒，腦中風常見「高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史」等8大危險因子，只要中任3個，就屬於高危險群。

若發生緊急症狀，可請患者「微笑、手舉高、說說話」來做初步判斷，接下來就是「搶時間」送醫。周中興說，4個步驟可用「F（Face）A（Arm）S（Speak）T（Time）」口訣，先請患者露齒笑，觀察臉部表情有沒有不對稱，再來是雙手平舉約10秒，觀察手臂是否無力或單側手臂下垂，最後則是試著說一句話，確認是否有口齒不清等現象。