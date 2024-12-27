立委陳瑩提案開放健檢中心設CT與MRI　提高癌症篩檢率、 解決放射師困境

▲民進黨立委陳瑩。（圖／陳瑩立委辦公室提供；以下同）

記者胡至欣／採訪報導

癌症已經連續42年位居國人十大死因之首，政府設下目標，要在2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一，因此，必須擴大篩檢。民進黨立委陳瑩提案開放民間健檢中心設置電腦斷層（CT）及核磁共振造影（MRI）等特定醫療儀器，讓民眾可以自費進行檢查，以提高篩檢率，早期發現和治療，不僅有助於癌症防治，也能改善放射師職場環境。

陳瑩指出，總統賴清德提出「健康台灣」願景，強調提高篩檢率，但現行醫療資源配置嚴重不足，無法應付日益增長的需求，民眾在醫院排隊等待CT、MRI的時間甚至長達半年，嚴重影響早期癌症的發現與治療，還可能造成醫院健檢業務排擠真正需要檢查的病患，阻礙醫療資源有效運用。

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她認為，若能開放CT、MRI等特定儀器，民眾到一般健檢中心可使用，不僅達到醫療分級，也有助於分流醫院的檢查壓力，改善醫療資源緊繃的狀況。民眾以一般常規、由醫師開立處方箋需在醫院檢查的項目，可在醫院進行；若自費健檢則可以在健檢中心進行。做健檢項目者和一般看診若能分流，能減輕醫院負擔及臨床放射師的工作壓力，並縮短民眾等待時間，提升篩檢效率。

▲CT、MRI是由放射師進行。（圖／中華民國醫事放射師公會全國聯合會提供）

另一方面，陳瑩也發現，台灣醫事放射師執業人數僅7千餘人，遠低於領有醫事放射師執照的1萬2千多人，顯示約四成未執業，且5年會有三成的人轉職，更有部分人才外流到薪資較高的新加坡及香港。她指出，醫事放射師負責第一線工作的執行，工作繁重不亞於其他醫事人員，薪資待遇及津貼卻相對偏低，甚至連醫事人員憑證IC卡都未啟用，職場環境堪憂。

她表示，放射師目前只能在醫院工作，職場選擇受限。《醫事放射師法》第12條已允許醫事放射師在自費情況下執行相關業務，卻卡在「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」附表二，僅限醫院設置CT、MRI，若開放診所或健檢中心購買使用，便能提供更多元的工作選擇，且每台機器配備兩名放射師，以提高工作效率、改善工作量，進而留住人才。

陳瑩呼籲政府重視放射師的待遇和工作環境，改善醫療體系的資源配置，也期盼藉此提升癌症篩檢率。健檢中心的開放將是第一步，未來將視推動情況，再進一步檢討是否放寬診所設置CT和MRI的限制，希望從預防醫學開始，有效提升國人的健康水準，建構出一個更好的台灣。