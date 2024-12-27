好冷「勃起功能變差」！醫曝關鍵：很多人吃壯陽藥也沒用

▲泌尿科醫師透露，不少患者抱怨天冷勃起功能變差，吃藥也沒用。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

近期冷氣團一波波接連報到，泌尿外科醫師侯鎮邦根據多年的臨床經驗分享，每當低溫來襲時，門診因尿滯留與夜尿症的患者暴增。近日他透露，天氣變冷很多患者抱怨「勃起功能變差」，即使吃壯陽藥也沒用，追根究柢是自律神經失調所致，血管收縮減少血液供應，恐使海綿體充血不足引發勃起困難，也讓他直呼男人命苦「還要看天氣做愛」。

侯鎮邦醫師在粉專《健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師》發文直言，「男人很命苦，為了一刻的春宵，男人必須費心、費力、費財，還要看天氣做愛！」起源於很多患者抱怨天氣冷勃起功能變差，吃了壯陽藥藥效變差。他表示，天氣變冷時，身體會啟動交感神經、抑制副交感神經以應對低溫，例如讓血管收縮以保持體溫。

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侯鎮邦接著說，勃起的關鍵在於血液流向陰莖海綿體，而這需要副交感神經的作用讓血管擴張。然而，當交感神經過於活躍時、副交感神經被壓抑，血管收縮就會減少血液供應，此時可能使陰莖海綿體充血不足，進而導致勃起困難。

侯鎮邦建議，男人們此時可泡泡熱水澡、調高室內溫度，搭配一杯熱花茶或熱可可，不僅讓全身暖和起來，還有助於放鬆身心。他表示，溫暖的環境會刺激副交感神經系統運作，讓身體進入放鬆模式；而當副交感神經活躍時，骨盆的平滑肌和周圍肌肉也會跟著放鬆，陰莖海綿體血管擴張、促進血液流動進入陰莖，就能幫助勃起。

▲天氣冷也容易引起尿滯留與夜尿症等泌尿問題。（示意圖／本報資料照）

不僅是勃起功能變差，天冷還會引發尿滯留與夜尿症。侯鎮邦曾說明，天氣冷交感神經特別活躍，「過度緊張」會讓膀胱的逼尿肌變得鬆弛，但尿道括約肌和骨盆底肌肉卻太過緊縮，使得排尿變得不順暢。若本身有攝護腺增生或尿道阻塞者，影響會更明顯，甚至可能引發急性尿滯留「連尿都排不出來」。

至於容易夜尿的原因，侯鎮邦則解釋，天冷讓人忍不住喝熱湯、吃重口味食物，造成鹽分和水分容易儲存在體內排不出去，再加上不容易出汗，皮膚的排水功能減弱，身體只能靠著腎臟把多餘水分排除，結果尿液自然變多；此外，晚上氣溫低時，身體的血管收縮，血液回流到心臟和腎臟的量更多了，當腎臟負擔加重、製造尿液的量也跟著提升，這也是為何冷天夜尿多的原因。