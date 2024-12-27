感冒2天腫成雙下巴！醫揭「致死率飆50%」疾病

▲男子感冒「腫成雙下巴」，就醫竟確診致死率50%之感染症。（圖／李典憲醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名40歲男子感冒2天，服藥後症狀不但沒改善，喉嚨還越來越痛，下巴甚至整個腫起來「擠出雙下巴」，進食吞嚥極度困難，他受不了求診一看，被診斷為典型口底蜂窩性組織炎「魯特維氏咽峽炎（Ludwig's angina）」，為一種深頸部感染。醫師李典憲示警，該病症若未即時治療，死亡率高達50%。

耳鼻喉科醫師李典憲在粉專發文指出，當時在診間一看到男子的雙下巴，立刻告訴他這是典型口底蜂窩性組織炎「魯特維氏咽峽炎」，是一種深頸部感染，必須非常小心檢視感染是否延伸至舌根，造成舌根腫大而有窒息的風險。他當時以鼻咽喉內視鏡替患者檢查，發現舌根也腫了起來，因擔心後續有呼吸阻塞的問題，立刻將他轉至大醫院做進一步治療。

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▲「魯特維氏咽峽炎」主要症狀包括發燒、喉嚨劇痛和吞嚥困難。（示意圖／記者趙于婷攝）

李典憲說明，「魯特維氏咽峽炎」有70%與牙齒感染有關，另外抽菸、肥胖、飲酒及免疫不全，也會增加感染的風險。他進一步表示，其主要症狀包括發燒、喉嚨劇痛、吞嚥困難和頸部腫脹，一旦感染加劇，可能造成舌頭後倒引發呼吸道阻塞，進而產生喘和呼吸困難，甚至窒息危及生命。

「根據研究，如果魯特維氏咽峽炎未即時治療，死亡率可高達50%。」李典憲示警。他說，若及時診斷、及早接受抗生素治療，以及必要時外科引流膿瘍，可將死亡率降至10%。此外，他也提醒，平時民眾應注意口腔保健、避免菸酒，並維持良好的生活作息，才是預防感染的不二法門。