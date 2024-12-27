贊成「健檢中心設CT、MRI」提案　放射師公會：病人與醫務人員雙贏

▲放射師公會理事長杜俊元。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡至欣／採訪報導

總統賴清德拋出「健康台灣」願景，目標2030年癌症死亡率降低1/3，然而衛福部現行規定，目前常用於檢測癌症、腫瘤及心血管疾病的CT（電腦斷層掃描）與MRI（磁振造影）等高階醫療儀器，僅限醫院能設置，民進黨立委陳瑩提案開放民間健檢中心也能購置，以提高早期篩檢率；對此，中華民國醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元表示贊同，認為此舉也能增加放射師的就業機會與薪資水平。

杜俊元理事長表示，放射師長期以來只能在一般醫療院所工作，就業機會相對有限，導致許多年輕人不願意投入這一行業，「很多學生聽說市場飽和，薪水又不高，就不願意投入這個行業，這是一個很專業的行業，應該讓有能力的人得到適當的補償和薪水。」

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▲台灣放射師的工作量是美國的4倍。（圖／中華民國醫事放射師公會全國聯合會提供）

他進一步解釋，台灣放射師的工作量是美國的4倍，但收入僅為1/3，低薪又過勞，「很多放射師因為工作壓力大，身體健康受到影響，這是一個很嚴重的問題。」工作繁重且專業性強，但薪資待遇卻相對偏低，也導致許多人選擇轉職。

「我們應該讓訓練出來的人能夠符合醫療的現況，立刻上線。」杜俊元強調，開放健檢中心設置CT與MRI等高階醫療儀器，將為放射師提供更多元的工作選擇，不僅增加就業機會，還能改善薪資待遇，活絡整個就業市場。

針對健保給付上資源排擠的問題，杜俊元指出，開放健檢中心設置高階醫療儀器，主要是為自費病人提供更多選擇，不會影響現有的健保資源分配，「你要在醫院做健保檢查，就在醫院做；要自費健檢，就去健檢中心。」

他補充說道，目前醫學中心和醫療院所同樣進行健保和自費項目，把自費的病人分流到健檢中心，能減少現有醫療資源的壓力，提高診療效率，並帶動市場競爭，進而提升放射師的薪資和工作環境。

▲醫事放射師工作繁重且專業性強。（圖／中華民國醫事放射師公會全國聯合會提供）

至於開放健檢中心設置高階儀器，是否有安全上的疑慮？杜俊元表示，關鍵在於遵循標準作業流程和國家防護規範，「我們有標準的作業流程，操作人員都有相關的執照，自然能夠顧及安全。」他也提到，目前台灣已有許多動物醫院擁有CT設備，顯示技術和安全標準完全可行，人類更應該享有這些醫療資源，以提升生活品質。

杜俊元最後也呼籲修正現行的特定醫療儀器辦法，不再限制CT、MRI等高階醫療儀器僅能配置在醫院內；健檢中心應比照醫學中心的規範，具備足夠的放射師和品質保證措施，並遵循國家相關規範。此舉將有助於提高醫療服務的品質，同時改善放射師的工作環境和待遇，「這是病人和醫務人員的雙贏！」他說。