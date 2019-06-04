當心吃進大腸癌！營養師點「5大夜市美食」超危險...你愛的也上榜嗎？

點評: 大腸癌跟飲食最有關係了><



▲台灣人愛吃小吃，又經常三餐外食，這種飲食習慣也提高罹患大腸癌的風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

藝人賀一航於昨日因大腸癌病逝，享壽64歲，讓大腸癌議題再度獲得重視。由於台灣人愛吃小吃，又經常三餐外食，一不小心就會吃壞肚子，也提高罹患大腸癌的風險。營養保健專家陳怡錞表示，台灣的夜市小吃選項豐富又好吃，不過有些食物可能因為高溫而變質，並產生致癌物。她點出5種小吃要特別小心，以免得到大腸癌。

1.炸物（例如鹹酥雞、雞排）

陳怡錞表示，由於食物在高溫下油炸，容易變質並且產生致癌物。除此之外，油脂經過高溫後，會產生「芳香族環狀碳化羥」，它能增添香味，卻是「二級致癌物」，吃多會增加罹癌風險。

2.碳烤類（例如香腸、火腿、碳烤類）

陳怡錞指出，香腸、火腿這類的加工紅肉，已經被世界衛生組織公告為「二級致癌物」，所以應儘量避免。此外，碳烤和炸物一樣都是高溫烹調，因此會有相似的問題，而碳烤時烤焦的部分、上面的「灰」也都含有致癌物，吃下肚其實相當不健康。

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▲炸雞需要高溫油炸，而油脂經過高溫後，會產生「芳香族環狀碳化羥」，吃多會增加罹癌風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.手搖飲、濃縮果汁

陳怡錞表示，手搖飲中的「高果糖玉米糖漿」對身體相當不好，進入人體後會形成脂肪，嚴重就變成脂肪肝，因此建議選擇比較天然成份的糖，例如蜂蜜。不過由於有些飲品例如蜂蜜檸檬相當酸、蜂蜜價格高，因此仍可能含有不健康的糖，應儘量避免。還有，市售果汁大都是「濃縮果汁」，與其去便利商店買，不如買現打果汁，不過要注意衛生問題，若店家直接用自來水和不乾淨的冰塊，反而將細菌喝進去。

4.海鮮（生鮮類）

這部分主要是注意生鮮的保存問題，陳怡錞說，海鮮由於容易變質，若攤販在準備食材時，直接將海鮮暴露在室溫中，而沒有放在冰箱保存，就容易造成細菌滋生。所以民眾在吃海鮮，例如烤魷魚時，就要特別注意。

5.沙拉醬

沙拉醬由於含有蛋、馬鈴薯和美乃滋，若沒有冷藏就容易腐壞。此外，有些攤商還將沙拉醬放在高溫的鍋子旁邊，導致其溫度過高，加快變質的速度。

陳怡錞指出，這5款食物若吃多，恐導致腸胃不舒服，增加罹患大腸癌風險。如果還是想享受夜市美食的話，可以選擇吃潤餅。因為潤餅含有大量蔬菜，也有加入一些肉，不只可以吃到蔬菜纖維，還能補充蛋白質，算是相當不錯的選擇。