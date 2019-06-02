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有4顆睪丸！他嬌求想變大顆...還加碼「那邊粗一點」　醫聽原因傻眼

點評:賭徒的用心
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下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲男子有四顆睪丸──兩個正常大小，還有兩個加大的。（圖／記者李佳蓉攝）

文／伊莎貝拉．薩爾法提

西元2003年時，我結交了一名泌尿科的醫師朋友，名叫克羅帝（Claude）。他和我在同一間診所工作，而且我們的手術時間安排在同一天。他想要學習植入手術，替他的病人增大陰莖。我了解女性想豐胸的夢想，卻無法理解男性想增大性器官的心理。對於陰莖的大小，我覺得男人似乎比女人更有興趣，但這純粹是一種心理作用，卻總有人認為增加或減少幾公釐能夠改變人生。

我們說好一起替病人做手術。當我進入他的手術室，一切已準備就緒。病人全身覆蓋著藍色無菌墊單，只露出在無影燈照射下的生殖器，以及環繞周圍的四顆睪丸──兩個正常大小，還有兩個加大的。

我凝視著眼前的景象，對於這奇怪的構造略感疑惑。由於病患想要增大生殖器，克羅帝便在他的陰囊裡植入加大的人工睪丸，把真的睪丸留在原位（現今的技術已經改變，外科醫師會利用人工真皮包覆住真睪丸，以此增大體積）。這個病患的要求對我來說完全難以理解，我從未聽過一個女人談及伴侶的睪丸大或小有什麼優缺點。我還詢問了一些女性，她們都回以疑惑的眼神，一句話也沒說。

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賭博、撲克牌。（圖／達志影像）
▲男子是撲克牌玩家，當他想下大賭注嚇退對手時，就需要摸摸他的睪丸。（圖／達志影像）

克羅帝跟我解釋原由：他的病人是撲克牌玩家，當他想下大賭注嚇退對手時，就需要摸摸他的睪丸，讓他確實感覺到自己握有一些「大東西」（牌組）。這個男人沒有認為自己有了四個睪丸會變得更性感，這點讓我放心不少。原來是為了下大賭注時，要「切身感覺」自己拿到大牌，才動了此念頭。我終於明白來龍去脈。

如果不明就裡要醫師拿起手術刀，貿然進犯一個人的身體，那是很困難的，我們多少會了解病患選擇整型的原因。我們還為這位撲克牌玩家動了陰莖增粗手術─先從大腿抽取脂肪，再將脂肪注射到陰莖皮膚表面的下方處，像袖子般包覆住原本的陰莖，使陰莖增粗。

當晚他就出院了。無論病人的目的為何，我們是整型醫師，不是來維持秩序的，沒必要以自己的想法插手太多事情。

本文摘自《整型檯上的人生》／伊莎貝拉．薩爾法提（法國整型外科女醫生）／大是文化出版

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關鍵字： 大是文化 整型檯上的人生 伊莎貝拉．薩爾法提 整型 整容 陰莖 增大
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