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他們超懂追！4星座男「靠撩人加分」...雙魚高招處女太會啦

點評:高級撩很強～
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▲認清4個事實，才不會被玩弄感情。（圖／取自pakutaso）
▲懂撩的人不會讓人感覺不舒服，他們點到為止，無意間為自己加很多分。（圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導

「人帥真好，人醜性騷擾」聽起來也許有道理，但外貌不代表一切，行為舉止也是女生感受的一環。不知道你周遭是否有這種人：遇到不錯的對象就上前攀談，還以為會被打槍、垂頭喪氣回來，結果竟開始跟對方有說有笑。必須說，這已經不是長相範疇，而是對方「很懂撩」。懂撩的人不會讓人感覺不舒服，或是有所意圖，他們點到為止，無意間為自己加很多分。陸媒《第一星座網》指出，有4個星座就是那麼會撩，靠這種內建魅力得到芳心，來看看自己有沒有上榜吧！

1.雙子座：知道底限在哪
雙子雖然難控制，但說話和做事都有經過大腦思考，知道怎麼拿捏分寸。他們喜歡撩人，但不會讓人反感，因為在撩的同時，他們會觀察對方的反應，知道哪些點不該踩，也懂得適可而止，相當高竿。

2.處女座：嘴巴抹很多蜜
處女在異性面前表現非常得體，會在正確的時間說出適切的話，即使那些話非常甜，也不會過於油膩。因為處女座注重自身形象，所以說出來的話，會給人相當真誠的感覺，就算對方知道是撩的話，也會挺開心的。

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▲曖昧,求愛,獻殷情,愛情,感情,辦公室戀情。（圖／視覺中國）
▲射手的撩不會讓人有壓力，即使不夠高明，很多人也會陷下去。（圖／視覺中國）

3.射手座：不會帶來壓力
射手由於個性、形象的關係，會給人清新的感覺，就算撩也不會讓人有壓力，相當舒服。這種優勢讓對方心甘情願被撩，即使手段不夠高明，很多人也會不自覺陷下去。

4.雙魚座：技巧相當高明
雙魚不是一般的撩，而是相當高明的撩，他們幽默風趣，並在無意中展現自己的風度。不說淺言鄙語，而是談笑間不經意撥動心弦，又在下一刻馬上抽身，這種若即若離的感覺，成功牽走對方的心。

關鍵字： 兩性 感情 撩人 搭訕 星座
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