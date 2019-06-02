誤喝強鹼！5歲童食道灼傷「狂吐鮮血」...醫警告勿飲水＆牛奶



▲孩童誤食鹼性溶液之後都吐出鮮血。（圖／取自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師）

生活中心／綜合報導

端午節要到了，許多家庭會開始包粽子，醫師吳昌騰貼文表示，以往每到端午節，常有誤食「鹼粽水」、灼傷喉嚨的意外發生，嚴重會造成食道或胃破損，還有生命危險。他強調，誤食入鹼性溶液，最好立即送醫，切記不要催吐，也不能大量喝水「稀釋」或喝牛奶「解毒」，這些都對食道、消化道造成二度傷害。

吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」貼文表示，每到端午節就收治多起誤食「鹼粽水」、喉嚨被灼傷的意外。誤食鹼性溶液，嚴重可能造成食道或胃破損，引發生命危險。

接著吳昌騰分享，之前一位5歲小孩被家長帶來兒科急診，因為那一陣子小孩有呼吸道感染，正在服用醫師開立的藥水治療，其中有一瓶藥水需要放冰箱，結果早上家屬餵食藥物竟取錯瓶子，使孩子誤食鹼性溶液（PH值大於12）5c.c.，孩子馬上嘔吐且口腔疼痛，之後都是吐出鮮血。

請繼續往下閱讀...



▲家長誤拿鹼性溶液給孩童喝，造成孩童食道灼傷。（圖／取自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師）

「強鹼只要誤食一口，大部分的食道沒救了。」吳昌騰這樣表示，由於強鹼液體的腐蝕性很強，小孩灼傷後的食道開始狹窄。這一誤喝也造成小孩的食道有一段約5公分緊縮的情形，必須接受一次又一次的「食道擴張術」，使得可憐的小孩整整有半年以上無法正常進食。

吳昌騰指出，家裡長輩常把鹼粽水裝在不明容器中，造成小孩誤食，若不幸誤食須及早就醫，才可及早接受治療。強鹼比強酸對食道組織黏膜的傷害性更強，喝1口（約30c.c.）就會造成嘴巴黏膜、食道、胃、十二指腸嚴重潰瘍。強鹼造成的化學灼傷，在誤食起初不會有明顯症狀，但1至3個月內會慢慢結痂，開始不能吃固體食物，漸漸連液體都吞不進去，食道會不堪使用，只能靠食道重建手術，才能解決無法進食的問題。

最後吳昌騰提醒：「誤食入鹼性溶液，最好立即送醫，切記不要催吐，以免造成食道二度灼傷，甚至因此嗆到，不良物質跑進肺部形成肺炎；也不能大量喝水『稀釋』或喝牛奶『解毒』，除會造成小孩想吐外，鹼性溶液接觸到其它液體可能會導致高溫，也會對消化道再次傷害。」