大腸癌成名人殺手！醫10招「早避危險因子」...前期糞便徵兆曝



▲名人賀一航驚傳病逝。（圖／記者李毓康攝）

文／錢政弘

看到名人罹癌的新聞，我想大家會想瞭解大腸癌的症狀，我整理如下，供大家參考。症狀會因為腫瘤長的位置、大小不同而有差異。

長在右側（升結腸）的大腸癌，主要以貧血的症狀表現，如疲勞、呼吸喘、心悸。腫瘤若有出血，大便會呈「紅褐色」。隨著腫瘤長大，肚子會感覺到不舒服。不過因為升結腸的管徑較粗，並不容易造成腸阻塞（有可能腫瘤很大，排便還是正常）。除非是剛好長在結腸和小腸交界處，才會造成小腸的阻塞。

長在左側（降結腸和乙狀結腸）的大腸癌，會有腸阻塞的症狀，特別是在飯後，肚子會有絞痛的現象，排便的習慣會改變，例如排便的頻率增加，每次糞便量減少；腫瘤若出血，可能直接解出鮮紅色的血或是紅色的血附著在糞便上。

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長在直腸的大腸癌，除了阻塞的症狀外，排便的習慣也會改變，例如便秘、腹瀉、和裏急後重（感覺一直想大便但又排不出糞便），同樣可能解出鮮血或混有鮮血的大便。另外，大腸癌患者的糞便帶有黏液或有惡臭味，形狀也改變，如變細、便鬆散或變糊狀，這都是可能出現的變化。

要提醒的是以上這些症狀，都是腫瘤長到一定大小才會出現的症狀，要知道大腸直腸癌長得很慢，可能在「症狀出現前五年」就存在了，癌症初期時，病患自己感覺不到有什麼症狀，尤其是長在右側的大腸癌，發現的時候常常已經長得很大了。真的有了以上變化，可不要輕忽，應該盡早就醫喔！



▲大腸癌若長在左側會有腸阻塞的症狀，飯後肚子絞痛。（圖／達志示意圖）

以下我把以前有關於大腸癌預防的舊文貼出，大家就複習一下吧！以下列出跟大腸癌有關的危險因子和預防方法，加上一些說明，讓大家能充實新知。

1.運動

運動可以減少大腸癌的發生機率，在動物實驗中可以看到，運動會使得腸道菌叢改變，增加短鏈脂肪酸，幫助免疫調節及抗癌。

2.加工肉品

加工肉品製作過程的添加物及高溫的製程都會有致癌產物出現。這類肉品富含飽和脂肪酸，會增加肝臟分泌膽酸，而過多的膽酸在大腸會被細菌代謝成「次級膽酸」，次級膽酸會造成腸黏膜病變。最近研究顯示有膽結石或接受膽囊手術的病患長期追蹤發現，右側大腸癌的機率上升，這個族群就該少吃點紅肉、加工肉。

3.酒精

長期喝酒(每日2杯酒）會改變腸道結構，增加細菌的毒素進入全身循環，造成發炎反應及糖尿病，全身代謝異常也會增加罹癌風險。

4.過重或肥胖

肥胖會增加胰島素分泌，促進細胞增生變異。肥胖和腸道細菌也會互相影響，腸道細菌和其代謝產物改變和大腸癌的生長有關。肥胖會增加次級膽酸的形成，其易破壞DNA，使年輕族群容易罹癌。

5.膳食纖維、全穀

膳食纖維攝取不足，有利於惡名昭彰的具核梭酸桿菌（F.nucleatum) 生長（有關具核梭桿菌引起大腸癌的說明，請參考以前貼文）；有研究顯示，改吃高纖低油食物，是可以減少腸道具核梭桿菌的數量。此外多吃高纖食物可以幫助好菌生長，如雙歧桿菌的增加，會產生豐富的短鏈脂肪酸，有助免疫療法的抗癌的效果。

6.乳製品、牛奶、鈣

補充發酵乳製品（如優酪乳），可改變腸道菌相。此外乳製品含豐富的鈣質，鈣可以結合膽酸和游離脂肪酸，減少它們對腸道黏膜的毒害；並抑制食物中血紅素對大腸的致癌作用。



▲紅肉高溫烹煮時易產生有毒物質。（圖／達志示意圖）

7.紅肉

紅肉在烹煮時常以高溫加熱，易產生有毒物質（多環銨類），紅肉富含血色素-鐵質，攝取過多容易產生活性氧化物質，破壞細胞DNA。

8.Omega 3脂肪酸

補充海產的Omega3脂肪酸（如魚油）不論在減少大腸癌的發生、進展、遠處轉移皆有好處。Omega 3脂肪酸可以增加抗發炎細菌（乳酸菌和比菲德氏菌），減少具核梭桿菌和大腸桿菌，促進人體對腫瘤的免疫反應，同時增加免疫療法的效果。

9.含維生素C食物、維生素D、綜合維他命

這幾項補充品的好處多來自動物實驗，在人類的證據力較弱，參考即可。

10.抽菸

抽煙對增加大腸癌的影響是非常久的，就算戒煙超過25年以上還是有風險（不要放棄喔！還是戒菸啦！），抽煙會影響腸壁分泌黏液的功能，造成病原體不容易清除，影響腸道菌相生態；吸入的化學物質會產生自由基，造成大腸息肉及息肉的癌化。

結論是請記得多運動，多吃膳食纖維、乳製品或牛奶，少吃加工肉品，乖乖做篩檢，即可遠離大腸癌。

本文經授權轉自：錢政弘 肝膽胃腸科醫師