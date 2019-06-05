ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

低血糖吃巧克力沒效！專家曝選「這些食物」才幫助止暈...不是光甜就好

ETtoday健康雲

▲▼巧克力。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲巧克力由於脂肪含量高，會延緩血糖上升的速度，所以血糖低時並不建議攝取。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

有時候走在路上，覺得頭暈又盜汗，那可能是身體血糖過低造成。有些人低血糖會選擇攝取巧克力，不過營養師簡鈺樺在粉絲團提醒，其實吃巧克力反而沒辦法馬上補充血糖，因為巧克力的脂肪含量高，會延緩血糖上升的速度，如果要補充的話，建議糖果、果汁、養樂多會是比較好的選擇。

簡鈺樺表示，低血糖主要是血糖數低於70mg/dl，但由於當下沒有血糖機，無法確定當下數值為多少，因此會從身體症狀來判別。普遍常見的低血糖症狀有發抖、冒冷汗、心跳加速、眼睛模糊等，當遇到低血糖狀況時，一定要立即處理，不然拖到時間，嚴重低血糖可能會有昏倒的情況發生。

▲▼一名南韓人妻因不滿丈夫長期外遇搞小三，在丈夫每天喝的果汁裡加入老鼠藥，想「毒死親夫」，沒想到3年下來老公身體卻毫無異狀。（圖／達志／示意圖）
▲營養師表示，糖果或是含糖飲料（果汁、養樂多），可以最快讓血糖升上去。（圖／達志示意圖）

請繼續往下閱讀...

該怎麼立即處理呢？簡鈺樺說，要補充糖含量比較高的食物，例如糖果或是含糖飲料（果汁、養樂多），可以最快讓血糖升上去。但是，低血糖吃巧克力並不是最優先的選擇，因為巧克力的脂肪含量高，會使血糖上升的速度延緩。而為什麼會有低血糖，可以分為3種情況。

1.進食時間不固定。
進食都是大小餐，例如有時候吃很多、有時候吃很少、有時候禁食，就比較有低血糖的情況發生。

2.藥物服用不準時。
現階段有服用血糖相關藥物，或是施打胰島素，如果施打的時間不準時、用藥時間沒有準確、吃藥後沒有好好進食，就可能產生低血糖。

3.空腹運動。
沒吃東西就運動，或是運動時間拉太長，沒有補充食物，也可能有低血糖的風險。

最後簡鈺樺特別提醒，如果有上述的低血糖反應，一定要立即補充糖，以免昏倒。

關鍵字： 簡鈺樺 營養師有樺要說 低血糖 巧克力 飲食健康 健康百科 血糖
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

這樣吃凍齡！專家曝「肌膚水嫩Q彈」早餐食譜...魚尾紋變超少

大便不再卡關！5排毒食物「助腸胃蠕動」...香蕉竟然沒上榜

他們超懂追！4星座男「靠撩人加分」...雙魚高招處女太會啦

誤喝強鹼！5歲童食道灼傷「狂吐鮮血」...醫警告勿飲水＆牛奶

當心瘦不了！專家警告「極端飲食傷身」...你常不吃／只吃什麼嗎？

有4顆睪丸！他嬌求想變大顆...還加碼「那邊粗一點」　醫聽原因傻眼

別人說話超白目！專家教「這樣做」怒氣秒消...你也常碰鳥事？

止餓又不胖！5午後點心「熱量低＋甩肉」...別再強忍嘴饞啦

影／好市多必買！6款「瘦身美食」隱藏名單曝...熱量低還取代洋芋片

對朋友失望！專家揭人際「最舒服距離」...你常不小心越界嗎？

讀者迴響

回到最上面