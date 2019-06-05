低血糖吃巧克力沒效！專家曝選「這些食物」才幫助止暈...不是光甜就好



▲巧克力由於脂肪含量高，會延緩血糖上升的速度，所以血糖低時並不建議攝取。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

有時候走在路上，覺得頭暈又盜汗，那可能是身體血糖過低造成。有些人低血糖會選擇攝取巧克力，不過營養師簡鈺樺在粉絲團提醒，其實吃巧克力反而沒辦法馬上補充血糖，因為巧克力的脂肪含量高，會延緩血糖上升的速度，如果要補充的話，建議糖果、果汁、養樂多會是比較好的選擇。

簡鈺樺表示，低血糖主要是血糖數低於70mg/dl，但由於當下沒有血糖機，無法確定當下數值為多少，因此會從身體症狀來判別。普遍常見的低血糖症狀有發抖、冒冷汗、心跳加速、眼睛模糊等，當遇到低血糖狀況時，一定要立即處理，不然拖到時間，嚴重低血糖可能會有昏倒的情況發生。



▲營養師表示，糖果或是含糖飲料（果汁、養樂多），可以最快讓血糖升上去。（圖／達志示意圖）

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該怎麼立即處理呢？簡鈺樺說，要補充糖含量比較高的食物，例如糖果或是含糖飲料（果汁、養樂多），可以最快讓血糖升上去。但是，低血糖吃巧克力並不是最優先的選擇，因為巧克力的脂肪含量高，會使血糖上升的速度延緩。而為什麼會有低血糖，可以分為3種情況。

1.進食時間不固定。

進食都是大小餐，例如有時候吃很多、有時候吃很少、有時候禁食，就比較有低血糖的情況發生。

2.藥物服用不準時。

現階段有服用血糖相關藥物，或是施打胰島素，如果施打的時間不準時、用藥時間沒有準確、吃藥後沒有好好進食，就可能產生低血糖。

3.空腹運動。

沒吃東西就運動，或是運動時間拉太長，沒有補充食物，也可能有低血糖的風險。

最後簡鈺樺特別提醒，如果有上述的低血糖反應，一定要立即補充糖，以免昏倒。