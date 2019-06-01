吃竹筍防動脈硬化！激推「2開胃食譜」：這4族群要小心

▲竹筍含鉀量高，腎臟病患者不宜多吃。（圖／翻攝自Pixabay）

文／黃慧玫

研究指出，竹筍中也含有多酚類化合物，如對羥基苯甲酸、兒茶素、阿魏酸、對香豆酸、紫丁香酸、綠原酸、原兒茶酸。多酚類有強力的抗氧化作用，能捕捉體內自由基，避免動脈硬化。

陳怡瑄提醒，竹筍好處雖多，仍要注意：高纖維質雖能促進排便，胃潰瘍、胃出血和腸胃不適者最好禁食，以免刺激腸胃。而且竹筍的鉀含量偏高，慢性腎臟病患需謹慎攝取鉀，建議先川燙，使鉀離子溶於水中後，再食用。

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新鮮竹筍採收後，放置於常溫下會快速老化，纖維變得粗硬。如不立即食用，應沖洗表面後，於切割處抹上鹽，帶殼直接以沸水煮熟；以報紙包裹，用塑膠袋套住避免水分蒸發，再放入冰箱內冷藏，建議於2周內食用完較佳。

各時節の竹筍種類

1-5月：孟宗竹筍

3-5月：桂竹筍

3-10月：烏殼(腳)綠竹筍

4-5月：麻竹筍

5~10月：綠竹筍

8-10月：箭竹筍

減重好食材 低熱量高纖維の竹筍

竹筍炊飯

● 材料：米2杯、綠竹筍2支、乾香菇2~3朵、紅蘿蔔1/4根、油豆皮4個

● 調味料：醬油2大匙、味醂2大匙、日式高湯240cc

● 作法：

1.米洗淨，加入水蓋過白米，浸泡20分鐘。

2.綠竹筍清洗去殼，切片；將乾香菇泡開，切片；紅蘿蔔削皮，切絲；油豆皮也切成細絲。

3.將米瀝乾，與步驟2所有食材混和均勻，加入調味料。

4.放入電子鍋，按下快速炊飯鍵，跳起後燜20分鐘，即可食用。

減重好食材 低熱量高纖維の竹筍

和風蔬菜燉煮

● 材料：竹筍2支、去骨雞腿肉250g、紅蘿蔔1/2條、蒟蒻塊100g、蓮藕1/4條、生香菇5~6朵、甜豌豆1小把。

● 高湯：清水600cc、柴魚1小把。

● 調味料：醬油2.5大匙、糖1茶匙、味霖1大匙、鹽1/4茶匙。

● 作法：

1.竹筍洗淨，切一口大小塊狀；去骨雞腿肉、蒟蒻，切小塊；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；蓮藕洗淨，切薄片；生香菇切片；甜豌豆去頭尾，撕除硬絲。

2.清水與柴魚片放入鍋中，以小火煮6~7分鐘。高湯完成後，用濾網將柴魚渣濾掉。

3.將調味料放入高湯，再將所有蔬菜(除了甜豌豆)放入，高湯必須淹沒所有材料。放入電鍋中，以外鍋1杯水蒸煮至跳起。

4.最後將甜豌豆放入，再以外鍋半杯水烹煮至跳起即可。

諮詢專家／南基醫院營養師 陳怡瑄

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