止餓又不胖！5午後點心「熱量低＋甩肉」...別再強忍嘴饞啦



▲如果你希望吃些乳類又甜的東西，優格正是好選擇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

每次到下午三四點，肚子就開始咕嚕咕嚕叫，你拿起手邊的零食、開始嗑起來，雖然這樣吃既幸福又有滿足感，但這只會讓你的身體充滿脂肪、鹽和糖，為了怕這個短暫的口腹之欲毀掉你的減肥計畫，外國網站《Prevention》推薦幾個低熱量甜點，它們富含蛋白質和纖維、營養豐富，熱量都在200卡以下，現在就來看看這些健康的小吃吧！

1.希臘優格＋莓果

如果你希望吃些乳類又甜的東西，優格正是一個好選擇。希臘優格配上莓果，富含蛋白質和纖維，莓果有天然的甜味，而優格為腸道增添益生菌，幫助排便順暢。

2.鮭魚沙拉三明治＋蔬菜

將鮭魚、低脂肪的美乃滋或是搗碎的酪梨混和，然後將它塗在小黃瓜或是萵苣葉上，就完成一個簡單又低卡的點心。不但可以從鮭魚補充蛋白質，還能從蔬菜吃到纖維。

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▲將鮭魚、低脂美乃滋或是搗碎的酪梨混和，塗在小黃瓜或是萵苣葉上，簡單又低卡的點心就完成了。（圖／翻攝自pixabay）

3.香蕉幕斯

將一份無糖的優格與1/4香蕉切片、花生醬混和，然後在上面灑肉桂粉增加風味。當你將它們攪拌在一起時，吃起來就像幕斯或起士蛋糕，如果吃不下正餐，可以選擇這個當替代品。

4.水煮蛋＋水果

準備一個下午茶便當，裡頭有水煮蛋、一份西瓜或是你最喜歡的水果。雞蛋有蛋白質、西瓜含高水份，為你一整個下午提供保濕以及能量。

5.奇亞籽布丁

奇亞籽含有蛋白質和對心臟健康的omega-3。將奇亞籽與乳類製品（例如低脂牛奶、不加糖的堅果、豆漿或豆奶）混合，之後放進冰箱冰一整晚，再用少量的新鮮芒果或香蕉片增加甜味。