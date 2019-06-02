好市多必買！6款「瘦身美食」隱藏名單曝...熱量低還取代洋芋片



▲燕麥的升醣指數（GI）比白米、糙米還低。（圖／取自Pixabay）



生活中心／綜合報導



減肥想成功，就必須運動加上飲食控制，有時候喝個下午茶，或是嘴饞吃洋芋片當宵夜，熱量就順間衝高。靚媽小冰x跩寶の趣瘦身分享6款好市多必買的瘦身美食，輕鬆就可以做出減肥餐，肚子餓也有低熱量的替代品，不再因為嘴饞而有罪惡感。



1.燕麥

燕麥在減重過程中非常好用，可以取代一部份的飯，而且升醣指數（GI）比白米、糙米還低，讓減重過程更順利。此外，它還有豐富的膳食纖維跟蛋白質，不要以為燕麥只能拿來當作早餐喔！加點牛奶進燕麥裡，大概比牛奶燕麥少一點的量，將燕麥煮成稠稠的後，加入鹽巴、黑胡椒、起士等，以及自己喜歡的配料，例如雞胸、牛排、海鮮，就會很像燉飯，尤其是口感跟味道。

2.奇亞籽

小冰表示，自從飲食加了奇亞籽後，體重降下來的速度真的比較快，即使是嘴饞還是肚子餓，都可以用奇亞籽來抑制食慾。不過提醒大家，吃奇亞籽一定要喝很多水，不然它的膳食纖維會在腸子結成一塊、塞住，造成便秘問題，所以記得一定要多喝水、不要吃過量，一天最多只可以吃15克。



▲喜歡喝咖啡或是奶茶的人，在家自製會健康許多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



3.黑芝麻粉

非芝麻粉有非常豐富的抗氧化功效，吃了皮膚會好，也可以潤腸通便、幫助排毒，同時也是含油質很豐富的食物。每天吃約一小湯匙的份量，就可以調節身體好油跟壞油的比例。可以將黑芝麻加進豆漿裡，變成黑芝麻豆漿，或是灑在飯上。小冰分享自己吃早餐，喜歡米餅塗上花生醬、再灑上黑芝麻粉，這樣就多一個口感和層次。



4.全脂牛奶

喜歡喝咖啡或是奶茶的人，建議在家自己做這兩種飲料，因為外面加了很多糖跟奶精，在家做用純鮮乳會健康許多。



5.希臘優格

小冰表示，好市多賣的一款希臘優格，主打無糖、零脂肪，是她在所有希臘優格或是無糖優格中，卡路里是最低的，如果不喜歡優格太稠，可以加牛奶稀釋，使優格又滑又順，推薦給大家。



6.鰹魚湯包

這一款的鰹魚湯包味道相當鮮甜，還有淡淡的昆布味，想吃火鍋或湯麵時，可以加一包到兩包。減重想吃燙青菜，也可以加這包。



除了上述6款之外，小冰表示，還有無加糖果汁、牛蒡片、草莓乾、蘋果乾和小紅莓，都很適合當作零嘴或嘴饞的替代品。



靚媽小冰 x 跩寶 の 趣瘦身，媽媽小冰是嫁到台灣的香港人，兼讀中醫美容科的美容師，平常熱愛運動，會在網路上定期和大家分享關於瘦身以及美妝的知識，現有經營：粉絲團、YouTube頻道