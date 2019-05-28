噁圖慎入！他睡覺時蛾飛進耳朵　夾出後留下17顆「蟲卵」

▲噁！他睡覺耳朵被蛾入侵，夾出後竟留下17顆「夜明珠」。（圖／侯思任醫師提供，下同）

記者嚴云岑／採訪報導

蟲跑進耳朵已經夠稀奇，何況在耳朵留下這一排東西！嘉義一名50多歲男性，週日睡覺時聽到耳邊有嗡嗡聲，之後更感覺有異物竄入左耳，趕緊到急診求助，值班醫師夾出一隻蛾後，叮囑他隔天需回耳鼻喉科門診追蹤，沒想到醫師用耳鏡一照，才發現事情「大條了」。

收治患者的大林慈濟耳鼻喉科主治醫師侯思任受訪時表示，這名男性到來門診後，他為了安全起見，先到用耳鏡檢查，發現外耳道有點異狀，改用內視鏡照，沒想到鏡頭伸進去沒多久，就在外耳道看到一整排顆粒狀黏著物。原來，昨天母蟲被夾出前，已把握時間在耳道內留下「後代」，始料未及的檢查結果，也讓病患當場說不出話來。

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「這些蟲卵，乍看之下有點像夜明珠。」侯思任笑道，他大略算了一下，這隻母蛾總共產了17顆卵，為了緩和病患情緒，他調侃道，「剩下約17顆蛋。你確定要拿出來嗎？殺生耶！還是等它們孵化出來再說？」病患信以為真，直呼「醫師哩賣鬧啊！」

▲醫師先讓病患耳朵泡麻藥，再用器械將蟲卵一顆顆吸出。

由於蟲卵有黏著性，為了減少移除的疼痛，侯思任先讓病患泡10分鐘的麻藥，再用器械，將蟲卵一顆顆吸出，整個過程約花了半小時。而病患術後耳朵無傷口，只需點耳滴保養即可，無需再回診檢查。

侯思任提到，他每年都會收到幾例蟲子跑進耳朵的案例，至今已抓過小蟑螂、蜜蜂、螞蟻、蜈蚣等，「但蟲卵真的是第一次！」他也慶幸這名病患有乖乖回診，否則蟲卵可能就會在耳裡孵化、成長，「到時候處理起來就沒這麼簡單了。」

最後，侯思任提醒，雖然坊間流傳可滴油淹死蟲，但民眾如果感覺到有異物跑進耳朵，還是要在第一時間就醫檢查，以免有異物留在耳內，造成對耳朵的傷害。