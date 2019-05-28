影／高粱酒當水喝20年　他喉嚨卡卡數週揪出「三期食道癌」

▲高粱酒當水喝20年，他喉嚨卡卡數週揪出「三期食道癌」。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

59歲的李先生，20多年來天天把高粱酒當水喝，還併有抽菸習慣，去年底因吞嚥困難且持續數週就醫，確診三期食道癌。醫師提醒，抽菸、喝酒精濃度達35%以上的烈酒，都是食道癌高風險因子，建議民眾保持健康生活作息，才能減少疾病找上門。若出現喉嚨卡卡症狀超過1週，也應儘早就醫檢查。

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食道癌是台灣男性發生率排名第6的惡性腫瘤，但存活率卻居男性十大癌症之末。收治患者的林口長庚紀念醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民表示，食道癌無早期症狀，一旦病人出現吞嚥卡卡或吞嚥困難情形，都是腫瘤變大造成食道通路狹窄，基本上都是三期癌，只能先合併放射與化學治療再開刀，但也有約5成的病人經放射治療後腫瘤幾近全消，無需立即接受手術治療。

▲光子治療與質子治療肺臟受到輻射量差異。

洪宗民提到，李先生夫婦因擔心放射治療後的副作用，因此到林口長庚諮詢質子治療的可行性。而質子治療最主要的好處，是可以明顯降低放射治療對於心臟、肺臟及肝臟等重要器官的傷害。由於他們的經濟狀況許可，所以決定接受新式的「強度調控質子治療」。

根據美國安德森癌症中心的研究顯示，相較於目前常規的光子強度調控放射治療（IMRT），強度調控質子治療（IMPT）使用在食道癌，可以大幅降低照射到心臟、肺臟及肝臟等正常組織的劑量，只有6.5%的病人有肺臟的副作用，8.1%的病人有心臟的副作用，相較於光子治療，大幅降低6成與8成的心、肺副作用。

不過，並非所有腫瘤都適合質子治療。洪宗民強調，質子治療使用的筆尖式掃描技術，是針對食道腫瘤做「強調」，增加腫瘤照射劑量，因此對於在腎臟等會明顯移動的腫瘤，就不適合使用此方法。

▲林口長庚放射腫瘤科主任張東杰（左）與洪宗民醫師合影。

洪宗民說，李先生感覺敏銳，在吞嚥稍有異樣時就到醫院檢查，因此在治療前及整個治療過程中，都可以維持經口正常進食，體重也無明顯下降。經過6周、共28次的質子治療，原本長6公分、寬2公分的腫瘤已幾近全消，2個月後進行正子檢查，顯示食道腫瘤及區域淋巴結都消失無蹤，6個月後再次回診，全身也無明顯復發。

目前食道癌並無特定篩檢方法，只能在照進行內視鏡檢查時「順便」揪出病徵。洪宗民強調，食道癌的預防之道，是不抽菸、少飲酒、避免吃得過飽。另外，胃食道逆流容易造成食道的鱗狀細胞腺體化，也是食道癌高風險群，建議也需每半年至一年進行內視鏡檢查。