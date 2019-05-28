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WHO首將過勞納疾病　台灣卻須診斷出「這2病」才算數！

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▲▼上班,社畜,工作,過勞,上班族,通勤,搭車,中年男子,西裝男。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲WHO首將過勞納疾病，台灣卻須診斷出「這2病」才算數！（圖／示意圖／pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

世界衛生組織（WHO）日前首次將「過勞」納入《國際疾病分類》（ICD），並定義出3特徵，幫助醫生診斷和醫療保險衡量理賠。而在台灣，定義過勞主要是從「2疾病」判斷，若被診斷出憂鬱症甚至免疫疾病，則不在過勞的範疇。醫師表示，WHO正式定義過勞對國人是好事，未來有望擴大疾病定義範疇，保障身心靈健康。

根據WHO定義，過勞症候群包含3個特徵，首先是感覺精疲力盡，其次是對工作產生倦怠感，或是對工作產生憤世嫉俗感，並且專業效率出現降低。根據疾病分類，「過勞」專指職場環境中產生的現象，並不適用於生活中的其他領域。

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中華民國環境醫學會今（28）日召開上午理監事會，會中針對WHO「過勞」定義做探討。學會常務理事、台北榮總臨床毒物與職業醫學科科主任楊振昌會後受訪時表示，目前常見的過勞，主要發生在超時工作，或暴露在隱形壓力下，如異常工作環境、短時間完成任務、經常出差等。民眾也可上勞動部利用過勞量表進行自我檢測。

▲▼工程,工地,工人,工安,勞檢,職場安全,派遣工,臨時工,鷹架,一例一休,勞基法,工時,勞保,過勞。（圖／記者李毓康攝）

▲工地資料照。（圖／記者李毓康攝）

不過，台灣目前針對過勞的定義，只認定是否產生腦血管或心血管疾病，若診斷出憂鬱症或免疫疾病，則不在過勞範疇。

至於哪些職業可能是過勞高風險群？楊振昌笑答，如保全業、客運業、電子業等，須經常超時加班，都是過勞高風險群；而自己身處的醫療行業多為責任制，「工作沒做完要帶回家繼續做」，也經常有過勞事件發生。

2015年英國《刺絡針》研究發指出，若每週工時超過55小時以上，心腦血管風險會比正常工時者高出1倍以上，尤其在腦血疾病的反應尤為明顯。

楊振昌提到，過勞在台灣經常被低估，WHO將過勞納入國際疾病分類後，等於給予醫師一項有力的評估工具，未來也有望透過健保資料庫進行研究，找出哪些疾病可能與過勞相關，進而提早預防。

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關鍵字： 過勞 WHO 國際疾病分類 中華民國環境醫學會 楊振昌
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