考前太陽穴劇痛「右眼失明」　男大生竟被罕見偏頭痛纏上了

▲考前太陽穴劇痛「右眼失明」，男大生竟被「罕見偏頭痛」纏上了。（圖／ETtoday資料照，非文中當事人）

記者嚴云岑／台北報導

一名23歲的陳姓男大生，期末考前一天突然發生兩側右太陽穴搏動性頭痛，伴隨右側單眼失明，一塊灰白色模糊區塊由右眼中央視覺區逐漸擴大到整個視野，分別於15與40分鐘後突然恢復，讓他差點放棄考試，但到門診時進行視力、眼底檢查皆正常，後來才知是罕見「視網膜型偏頭痛（retinal migaine）」作祟。

收治患者的書田診所腦神經內科醫師黃啟訓表示，視網膜型偏頭痛好發於15至40歲族群，發生率約2千分之一，女性多於男性，病人多有偏頭痛的過去史或家族史，發作時常合併同側太陽穴搏動性頭痛。

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視網膜型偏頭痛為顱底通往眼球的動脈血管陣發性異常收縮造成。根據研究，患者若未及時接受治療，約有43%患者最後會造成永久性視力缺損。

▲書田診所腦神經內科醫師黃啟訓。（圖／書田診所提供）

黃啟訓表示，確診視網膜型偏頭痛，主要需靠眼底血管栓塞、後大腦動脈阻塞性中風，及偏頭痛視覺預兆檢查。而常見的偏頭痛的視覺預兆包括：看見鋸齒形的閃爍光芒、明亮的點或閃光，或隧道狀視覺障礙。

黃啟訓提到，視網膜型偏頭痛只會發生在單眼，經藥物治療即可得到良好的控制，該名男大生確診視網膜型偏頭痛後，經阿斯匹林、乙型阻斷劑 、抗癲癇藥物等治療後已控制良好，幾乎不再發作。

不過，黃啟訓也提醒民眾，倘有不明的頭痛或出現視覺異常時，應就醫檢查確定診斷，以免延誤病情。因為若揪出俗稱「眼中風」的眼底血管栓塞，就是腦中風的前兆；而大腦動脈阻塞性中風則危險性極高，需要緊急就醫治療。