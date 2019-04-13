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從腹痛位置分辨病因！一張圖秒懂　胃食道逆流可用7方法緩解

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文／康健網站編輯　圖／鄭佳玲繪

胃痛時，你會直接去看醫生？還是買胃藥暫時緩解，或者忍一忍就過去了？醫生提醒，胃腸疾病的嚴重程度有時候不一定和臨床症狀吻合，有時候沒有大痛，卻是大病的前兆。

胃痛發作時，3件事請先自我檢視


1.疼痛的位置：

一般胃有毛病，痛的部位是「上腹部」，也就是肋骨以下、肚臍以上的位置。

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2.與飲食的關聯：

可以觀察疼痛出現在吃飯之前或之後。例如有的人是「餓痛」，吃東西就會緩解，那麼有可能是潰瘍；若是吃飽後痛，那麼可能是胃食道逆流，而胃食道逆流通常還伴隨著酸水逆流或胸口灼熱等現象。

3.與排便的關聯：

如果在解便之後，肚痛能比較緩解，或許能推定是和腸較有關係。

台大醫院內科部主任吳明賢提醒，以上的判斷法都是很粗略的，如果症狀一直持續，應該盡速求醫。特別是上腹痛，也可能是肝病或膽結石，或者十二指腸潰瘍等，還是應該求助專業查出原因。

如果胃痛還合併有下列狀況，更應盡快就醫治療：


警訊1： 若是急性胃痛到一走動就會痛，可能是胃穿孔。

警訊2： 疼痛經過幾小時或一、兩天之後，愈來愈集中在右下腹部，要懷疑是否為盲腸炎。

胃食道逆流，會有哪些症狀？

胃食道逆流是指食道底部的下食道括約肌（賁門）異常放鬆或不正常打開，造成胃內容物逆流，刺激食道出現相關症狀。

常伴隨心口灼熱、胸骨後疼痛、溢酸水、吞嚥困難、喉嚨痛、喉嚨發炎或有異物感、聲音沙啞、慢性咳嗽等症狀。通常發生在飯後、腹壓增加（彎腰或提重物）、平躺時等情況。

自我緩解對策＆治療

初期靠調整生活習慣和服用非處方藥，就能緩解胃食道逆流症狀，若無法改善，要就醫。

1.避開容易嘔酸水食物：這因人而異，通常有油炸高脂食物、甜食、糯米製品、酒、咖啡或汽水可樂、洋蔥、柑橘類水果和果汁或番茄製品。

2.避免大吃大喝，建議少量多餐，不要在睡前 2～3小時吃東西。

3.床腳墊上木頭或磚塊，或是在床墊和床架之間放置硬泡棉或木頭，把床頭墊高15～20公分(不是墊高枕頭)，防止胃逆流。

4.過重或肥胖的人要減重：贅肉會增加腹部對胃的壓力，造成胃酸逆流。

5.忌穿緊身衣物，太貼身的衣物會壓迫腹部使胃酸逆流。

6.戒菸：抽菸會影響下食道括約肌正常運作。

7.服用非處方胃藥：制酸劑可以暫時中和胃酸，緩解心口灼熱。

如果胃食道逆流每天發作或造成嚴重不適，應就醫治療。若不積極治療，胃酸長期侵蝕可能造成食道黏膜組織變性，稱為貝瑞氏食道，會提高罹患食道癌的風險。

延伸閱讀：

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字： 康健雜誌 健康百科 胃痛 胃食道逆流
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