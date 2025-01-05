「驗光師」明遊行籲正名！近視病醫學會：重創病患醫療權

▲驗光師公會近期發起捍衛正名及權益活動。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

驗光師公會近期發起捍衛正名及權益活動，指控衛福部醫事司在驗光師英譯名稱與相關政策上的黑箱操作，呼籲全國驗光師在明天（6日）上街抗議，主張使用「國際通用的Optometrist」，並提供相當完整的國內外資訊對照。對此，台灣近視病醫學會今（5日）強調，貿然更改名稱恐害國內外對驗光師執業範圍的誤解，甚至影響病患權益。

中華民國驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸指出，衛福部醫事司自108年起針對驗光師英譯名稱進行所謂的「研商會議」，卻至今未有實質進展，公會多次請求公開相關資料，但始終無法取得，讓人質疑是否刻意規避責任，進一步阻礙驗光師國際交流與發展。

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黃群宸表示，在多次會議中，主張「國際通用的 Optometrist」並提供相當完整的國內外資訊對照，但衛福部醫事司竟還建議本會考慮反對團體提出的完全不符合國際規範的「Ophthalmic Optician」作為驗光師的英譯名稱，

衛福部在去年12/27的會議邀請了所有的醫事職類共同參與驗光師英譯的討論，會議過程中除了醫師之外，所有的醫事人員代表如物理治療師、職能治療師、聽力師、護理師、心理師、醫事檢驗師、牙體技術師等均全數支持且認為驗光師英譯應修正為Optometrist。

對此，台灣近視病醫學會今（5日）也發聲明指出，貿然更改名稱，恐致國內外對驗光師執業範圍的誤解，損害公共認知與信任，甚至影響病患權益。

台灣近視病醫學會強調，目前驗光人員法對兒童及青少年的驗光權益已有明確規範，禁止驗光師為6歲以下兒童驗光，6至15歲兒少需在眼科醫師指示教導下進行。這些規定是基於兒童視力問題可能涉及多重疾病因素，需醫師診斷與治療的專業判斷。如擴大驗光師業務範圍，違反《醫療法》及《醫師法》，導致醫療延誤，危及兒少視力健康。