春節遊日注意！「新冠流感雙燒」醫示警　打疫苗最佳時間點剩6天

▲新冠Novavax JN.1疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

春節不少人規劃出國旅遊，根據疾管署監測北半球流感活動上升，又以國人最喜愛前往的日本增幅最劇。目前國內公費流感疫苗已經擴大全民施打，新版JN.1新冠疫苗也持續供應，如果想出國前接種疫苗預防疾病，防疫醫師提醒，接種後需要兩周時間來產生完整保護力，以春節連假時程來看，最晚要在本月10日前完成接種。

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▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

疾管署監測顯示，國內上周類流感門急診就診約10萬9千人次，已經進入流行期，在國際疫情方面，北半球流感活動度第50周起明顯上升，往來頻繁國家中以日本升幅最劇，於兩周內驟升至往年高峰水準且較往年提早3至4周，預期疫情將持續上升；中國北方、韓國及北美洲國家升幅亦嚴峻，趨勢則與往年相符；而中國南方、香港等地亦於第51周起出現緩升趨勢。

目前日本新冠、流感疫情嚴峻，新冠已經連續五周上升，又以關東、東北、北海道等區域病例增加最為顯著。疾管署防疫醫師林詠青指出，這兩項疾病都有疫苗可以預防，元旦起公費流感疫苗擴大全民施打，新冠疫苗一項是公費提供，除了原有的莫德納JN.1疫苗，元旦起另提供Novavax的JN.1疫苗，優先提供滿12歲以上、不適合接種mRNA疫苗者接種。

林詠青指出，因為接種疫苗之後還需兩周時間來產生保護力，民眾如果想在春節期間連假出國旅遊，特別是到日本去玩又想要打疫苗預防，1月10日之前一定要完成接種，才能在出去玩的時候已經有足夠的保護力。此外，要避免呼吸道疾病傳播，請民眾務必落實勤洗手，在人潮擁擠處要戴口罩。

▲日本近期新冠、流感疫情嚴重，病例快速竄升。（圖／疾管署提供）