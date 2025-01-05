常乾咳、眼乾當心！醫示警「乾燥症」5徵兆　嚴重恐傷心肺腎

▲醫師提醒，長期乾咳可能是「乾燥症」，要特別留意。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

45歲的林小姐在一次發燒感染後，頻繁出現乾咳，肺活量也明顯下降。進一步檢查才知道自己罹患間質性肺病變，隨後轉診至風濕免疫科確診為「乾燥症」。醫師指出，乾燥症初期症狀不明顯，「口乾、眼乾」常見的表現，部分人可能伴隨「皮膚乾燥、關節酸痛、疲倦」等症狀，嚴重甚至可能影響到肺臟、心臟。

萬芳醫院風濕免疫科主治醫師陳瓏方指出，乾燥症的確切成因尚未完全明確，醫學上認為其發生與先天性遺傳及後天環境因素息息相關，且常與其他自體免疫疾病並存，如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等。根據統計，女性罹患乾燥症的機率遠高於男性，發病年齡主要集中在40至60歲之間。

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乾燥症的學名為修格蘭氏症候群（Sjögren's syndrome），是一種慢性的自體免疫疾病，常因初期症狀不明顯而被忽視，口乾、眼乾是最常見的表現，但部分病人可能伴隨皮膚乾燥、關節酸痛、疲倦等症狀，嚴重甚至可能影響到肺臟、心臟、腎臟或神經系統等重要器官，這種疾病如同「溫水煮青蛙」，特別是在台灣濕熱氣候下，容易讓病人忽略早期異常情況，延誤診斷與治療。

陳瓏方提醒，乾燥症相關的自體免疫抗體 anti-SSA（Ro） 與 anti-SSB（La），可能會通過胎盤影響胎兒健康，嚴重時甚至導致胎兒先天性心臟傳導阻滯或新生兒紅斑性狼瘡等問題。因此，若病人有生育計劃，務必積極與專業醫師配合治療，以確保母嬰健康。



雖然乾燥症是一種慢性疾病，但並非無法控制，只要及早發現、積極治療，並定期進行專業追蹤，大多數病人都能有效控制病情。如果出現眼睛乾澀、關節痠痛、皮膚對光敏感或是嘴巴乾燥到進食時需要水協助吞嚥，甚至半夜因口渴頻繁起床飲水，且症狀持續超過三個月，應儘速前往風濕免疫內科接受專業評估，以免病情進一步惡化。