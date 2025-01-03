23歲男GG「被菜花田掩埋」！整根變形…醫：要切了

▲男子菜花復發，醫師形容，整根像顆完整的花椰菜。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「菜花嚴重到要切GG…」泌尿科醫師黃維倫曾收治一名23歲男子，整根陰莖佈滿密密麻麻的粉色凸起，就像一顆「完整的花椰菜」，龜頭及尿道口被菜花完全覆蓋、嚴重變形，完全看不出來「原本長什麼樣」，且因間隙難以清潔、細菌狂長，濃郁的刺鼻臭味隨著褲子脫下的瞬間迎面撲來，最後因病況嚴重只能切除部分陰莖合併尿道口重建手術。

義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在粉專《U and泌的鳥醫師．黃維倫》分享多年前經手的個案，該名男子在接受白血病化療期間「菜花大爆發」，還一路蔓延至陰莖根部與陰囊，形成多處零星病變，甚至因菜花長得太過密集，縫隙難以清潔，在細菌滋生下，還散發出一股濃烈的臭味。

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黃維倫透露，男子在確診疾病前2年曾感染過「生殖器疣（俗稱菜花）」，當時已經過電燒治療，推測此次應是化療後免疫力下降導致復發。他說明，經進一步冷凍切片，病理報告雖然顯示為生殖器疣、而非癌症，但仍因難以辨別患者的龜頭和尿道口的原始構造，最後還是得接受部分陰莖切除及尿道口重建手術，同時切除、電燒陰囊和會陰部的疣。

▲患者因病況嚴重，得接受部分陰莖切除及尿道口重建手術。（示意圖／達志）

何謂生殖器疣？黃維倫說明，其由人類乳突病毒（HPV）感染所引起，是最常見的性傳染病之一。治療方式包括冷凍治療、電燒或局部塗藥。不過，他也坦言，即便清除表面的病灶，病毒仍可能潛藏於細胞中，雖然大多數的HPV感染可在2年內被免疫系統清除，但在部分患者身上可能潛伏更久，在免疫力下降時復發，讓患者十分困擾。

黃維倫強調，生殖器疣是透過接觸傳染，而性行為做好安全措施是預防染病的不二法則，但即使戴好保險套，沒有包覆到的部位，如陰莖根部、陰囊等，一旦接觸到病毒後仍可能中鏢。

要預防HPV感染，黃維倫表示，施打HPV疫苗有效，目前市面上常見的9價疫苗，除了可以預防子宮頸癌外，對於造成生殖器疣的第6型及第11型HPV也具有相當好的防護力。