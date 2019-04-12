▲長者示意圖。（圖／視覺中國）



文／臨床心理師黃耀庭

心梅因為母親的事來找我，她說她們很想改變母親的一些做法，特別是為了幫她買新的鍋子，家中三個孩子都吃了閉門羹。她形容每個人說法：



「媽，要妳用海綿洗鍋子你怎麼都不聽，你都用鋼刷還是菜瓜布，很容易就把鍋子弄壞！」大姐這樣說。



沒有耐性的哥哥的說法，口氣更差：「不是跟你說過幾百遍了，你怎麼都不聽，老古板啊！」



心梅比較有耐心，用平鋪直敘的方法直接說「媽，你用那些東西刷鍋子，會弄壞鍋子喔！」



他們的效果都不好，說了好幾遍，她還還是依然故我，不知道是不是記憶力不好，還是其他的原因讓她如此。



其實長輩的心是比較不容易被改變的。他們可能不善於調整自己，找到身在環境中的優勢，也可能對於不確定的事情較不敢嘗試，以致於永遠都站在自己所認為的「舒適圈」中。

所以就像前面哥哥所說的老古板等很多不好聽的字眼，許多人都會用來形容我們的長輩。



然而，其實他們不見得是不能被改變，而是我們輕忽了，他們需要被理解，他們需要被尊重，同時他們也期望被以「人」一樣的被對待。



當做兒女的要求長輩要改變時，往往都忘記自己小時候，被父母要求要做這個、不要做那個時，心中也曾經有千百個不願意；而現在卻用同樣的方法來對待自己的爸媽，結果當然不好。



如果真的要說服長輩做一些改變時，「人」才是關鍵，由誰來說這，是影響成功與否的重要關鍵。例如：他喜歡的兒孫說一遍，可能勝過他不喜歡的人說上一百遍。

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▲祖孫示意圖。（圖／視覺中國）



其次，要怎麼說，又是另外一學問了。是給建議的方式，還是命令式的方法呢？例如，由他所疼愛的孫女告訴阿嬤說：「阿嬤，阿嬤，我最近發現一個洗碗的海綿很好用喔，我試給你看。」



馬上就把預備好的海綿拿出來洗，當然阿嬤也在旁邊看孫女洗，邊洗還要邊說一些用海綿的好處，就像：「阿嬤，用這個洗，你的手才不會容易受傷！」千萬不要提起之前怕鍋子被刷壞的這些話，以免她知道，孫女是被他們派來改變自己的。

洗完之後，再跟阿嬤說：「這個海綿你先拿去用，用這個洗幾天看看，我會再來看你用的有沒有很順手？」



幾天之後，還要再回來問問阿嬤用的結果怎麼樣了？不管有沒有改變，都要問問，有沒有什麼不舒服或不方便之處，可以幫她調整，直到她是自然而然的做出改變，這樣才算完成。



如此一來，我們非但沒有勉強她做改變，反而，都是站在她的立場替她著想，包括： 報給她好消息、怕舊方法傷手，如果有遇到問題，再為她想辦法解決；並尊重她改變的步調，詢問她改變之後的好處等等。



有做到這一些，她過去不合宜的作法，便比較容易被改變。

✔溫馨提醒



1. 改變長輩不是一蹴可及，用不正確的人與方式，反而變成破壞關係的前奏曲。



2. 有關係就沒關係，沒關係就有關係；「關係」對長輩的改變十分重要。



3. 無論是說話的方式，或是做事的節奏，以長輩為中心，將有助於事情的達成。



※本文經授權轉自：愛長照【長輩並非老古板！想說服長輩，首先問自己「找對人」了嗎？】

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