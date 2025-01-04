血庫亮黃燈！台北剩沒5天最慘「O型血急缺」　春節前差5.9萬袋血

▲民眾挽袖捐血。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內血庫亮黃燈！根據血液基金會今日統計，全國各個捐血中心的血液庫存量都亮起黃燈，其中又以台北捐血中心最為不足，庫存僅4.7天，其中O型血量起紅燈警示，僅3.6天呈現急缺狀態。台北捐中分析，近來接連好幾波冷空氣報到，台北地區變冷較早，直接影響到民眾捐血意願，加上不少人生病且恢復期拉長都造成衝擊，疾呼有意願捐血民眾能挽袖捐血。

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▲國內血液庫存亮起黃燈，又以台北O型血缺最嚴重。（圖／翻攝自血液基金會）

因應即將到來的農曆春節連假血液捐入減少，血液基金會往往會發起捐血月活動，並且把安全庫存量從原本的7天拉高至10天，以因應民眾連假期間可能的用血。然而目前血庫的情況，別說7天安全庫存，各個捐血中心都處於偏低，亮起黃燈，又以台北捐血中心最為缺乏。

根據統計，目前國內整體血液庫存6.1天，各血型以Ｏ型僅4.9天庫存量最低。台北捐血中心血液庫存只有4.7天，各血型庫存都呈現短缺情形，尤其O型血只剩下3.6天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏受訪表示，其實庫存量只要在5天以下，醫院用血就會出現要等待的情況。台北受到連續幾波東北季風增強影響，低溫不但降低了民眾出門意願，也造成感冒民眾增加，且觀察這波感冒恢復時間拖得比以往更久，醫療用血需求卻未因此減少。

劉俊宏指出，台北捐血中心從12月底的血液捐入情況就開始急劇下降，即便從上周開始努力辦理捐血活動，也僅從4.4天微升至4.7天，「生食都不夠，那有通曝乾」正可完美詮釋現下的情形。

劉俊宏表示，離農曆春節前目標庫存天數尚缺5.3天，以每天供應量2093袋計算，尚需補充1萬1,000袋熱血。但目前也還有23天需要供應醫院用血，估計需供應4萬8,000袋。換算下來，台北捐血中心在這23天內必須募集5萬9,000袋。