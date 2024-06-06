邊緣人「更易色情成癮」！研究曝原因　有3狀況＝A片看太多了

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▲澳洲研究發現，生活太孤獨的邊緣人更容易色情成癮。（示意圖／pakutaso）

圖、文／潮健康 外電編譯

過往學界支持適度的性慾發洩，對於促進身心健康會有一定好處；不過，現今刊載於《Addictive Behaviors Reports》的研究表明，若過於沉迷色情內容，甚至對於其過度依賴、產生成癮行為，恐怕與「孤獨」或「情緒調節困難」狀況有關，該族群可能需要身心科或心理諮商介入加以改善。

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生活太孤獨恐導致「色情成癮」！澳研究：與「情緒調節困難」有關

該研究由澳洲查爾斯達爾文大學所發起。研究團隊自數個社群網站中隨機招募213名18～79歲的受試者，其中男性比例為77.5%。色情內容的來源為色情網站的影片或照片、電影、文章、遊戲，以及雜誌或漫畫等。17.4%的受試者表示，曾與社群軟體中的色情內容創作者互動。

研究進一步透過問卷調查，了解受試者的色情內容使用頻率、使用行為，以及近期是否產生孤獨感、情緒調節困難。研究結果顯示，孤獨感與情緒調節困難有顯著正相關；情緒調節困難又與問題色情使用有關，說明情緒調節困難，可能在孤獨感與問題色情使用上起到中介作用。

另外，儘管與色情內容創作者互動，使受試者的情緒調節困難度下降，但作用並不那麼顯著。研究通訊作者Mal Flack表示，以此次試驗觀察到的中介作用表明，經歷孤獨狀態者更可能因為難以調節情緒，而轉向色情內容濫用、甚至沉癮等行為。

邊緣到只能自慰抒發情緒！學者稱：A片看太多恐影響社交

「過往的研究在評估孤獨和過度使用色情內容之間的雙向關係時，就已經得出結論：當個體對色情內容產生成癮，雖然短期內能改善情緒問題或孤獨感受，但從長遠來看，加劇孤獨感、影響社交的風險反而增加！」Flack表示，不少專家認為色情成癮與吸菸、飲酒或毒癮的發生機轉類似，而這些不良嗜好與身心健康狀態下降皆可能有關。

Flack指出，色情內容的使用與日常壓力中的情緒迴避有關，例如透過觀看色情片，避免不舒服或不愉快的情緒；而男性族群上又比女性更為顯著。不過，此次研究仍有侷限性，如樣本數不足、性別比不均等限制，未來應將重點擺在女性的色情內容成癮，是否同樣與情緒調節不佳、或孤獨感增加等事件有關。

邊緣到只能自慰抒發情緒！單身者更可能沉迷於色情片？

臨床上是否真有孤獨的「單身者」，出現色情內容成癮的情況？楊聰才診所院長楊聰財醫師曾受訪表示，曾有1名患者有嚴重的過度自慰傾向，且已出現類似「戒斷」症狀、沒有自慰就渾身不對勁。身體檢查雖無異狀，但問診後發現其社交技巧較差、身旁也鮮少有異性友人，才會過度沉迷於色情片無法自拔。

「面對社交技巧不佳、且有情緒障礙跡象的患者，會事先開立改善情緒的藥物，再教導患者正確了解異性，並進一步與其發展關係。我們也鼓勵該類患者多參與社交活動，從活動中找到談得來的異性。在治療半年到1年左右，該患者的『色情成癮』症狀也有所改善。」

楊聰財醫師說明，過往曾有論文指出，經常觀看色情片者，會過度刺激與獎賞、成癮行為有關的區域，進而影響紋狀體、前額葉、外側皮質等導致系統性變化。過度的刺激如同使用毒品，可能造成伏隔核的損害，尤其以男性、對性行為有高度興趣者，更可能出現性成癮、甚至縱慾過度的情況。

如何得知是否「色情成癮」？ 3點生活轉變可考慮就醫

楊聰財醫師強調，目前學界並沒有將色情成癮列為精神疾病之一，且色情片是否會改變大腦結構，也缺乏證據支持。不過，性成癮確實有幾項較為明顯的表徵，若民眾自覺出現以下狀況，可考慮透過心理諮商或治療緩解成癮行為：

1. 耐受性的增加。如第一次觀看1小時的色情片、往後必須得觀看1小時以上、越看越多，且觀看量不減反增，如同毒品上癮般。

2. 出現戒斷症狀。在不看色情片時，會感到明顯的不適感，如坐立難安、滿腦子充斥色情內容、注意力不集中、工作分心等等，甚至出現焦慮、自律神經失調、身體不適等狀況。

3. 影響正常生活。為了觀看色情內容熬夜、日夜顛倒，甚至影響第2天的精神，不能好好念書、工作，或顯著影響社交圈，如與家人、朋友或伴侶的關係。

最後，楊聰財醫師呼籲民眾，色情片的內容通常充斥著迷思或設計過的內容，有時候含有過度誇張的劇情如強暴、亂倫，這些內容並不推薦時常觀看；建議切勿將過多的時間投入在色情片上，適當的運動、社交皆有助將注意力轉移至現實生活。

資料來源：

Loneliness and problematic pornography Use: What is the role of emotion regulation and interaction with content Creators?

本文經授權轉自：潮健康《邊緣人更容易「色情成癮」？ 澳研究稱：A片看太多恐影響社交、增加孤獨感》

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