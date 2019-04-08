兒問失智母「現在幾點」...一個超暖舉動讓醫師感動：幸福老媽媽

▲長者示意圖。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

台灣失智人口已超過28萬人，照顧失智症患者不是一件容易的事，家屬的陪伴與傾聽很重要。醫師白永嘉今（8日）天就在臉書分享了一個故事，他看到一名兒子問失智的老媽媽「現在幾點」，媽媽答不上來，兒子超暖協助，讓他感動地說「幸福的老媽媽」。

新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉經常在臉書粉絲團「急診醫師的眼睛」分享急診故事，他今天PO文指出，看到一名兒子推著失智的老媽媽，診間看診完後準備去抽血檢查，抬頭看到時鐘，兒子停了下來，問：「現在是幾點？」老媽媽答不上來，兒子好有耐心，溫柔的說：「上次教過了喔，短針現在指到哪裡？」

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白永嘉表示，就像是幼稚園老師教著小朋友，老媽媽以前也有這樣教著兒子吧！「失智的老人就像是孩子一樣，需要家人更多的愛心和耐心。」「令人感動的畫面，幸福的老媽媽。」

去年底台灣失智人口已超過28萬人，台灣失智症協會賴德仁理事長指出，輕中度失智患者外觀與一般人無異，行動能力相對比失能者好，看起來似乎不需要照顧，但是因為失智者腦細胞受損，輕則出現重複問問題、隨講隨忘記、走失、誤食、日夜顛倒等問題，重則懷疑別人偷他財物、懷疑配偶外遇、個性改變、講不聽，甚至大小便處理困難，長久下來容易磨掉照顧者的耐心。

約有7成家屬在失智照顧歷程中曾有輕生的念頭，台灣失智症協會湯麗玉秘書長說，失智者家庭需要友善鄰里主動關照，協助使用所需服務，以減少悲劇之發生。湯麗玉表示，時至今日仍有許多家屬會覺得有失智者很丟臉，擔心鄰里瞧不起，也覺得使用長照服務代表自己不孝，但其實這都是錯誤觀念，台灣已邁入高齡社會，建議由里長帶頭營造失智友善社區，並辦理講座，讓里民了解如何預防失智，以及協助社區失智長者；派出所員警巡邏時若有發現失智者家庭，也請主動協助連結服務資源。

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