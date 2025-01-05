追劇反應身心！醫曝「狗血劇」吸引力：邊看邊罵恐已成癮

▲醫師提醒，沈迷追劇反映身心狀態，恐出現「成癮」行為。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「追劇」是不少人下班後的休閒娛樂，尤其韓劇在台灣大受歡迎，不少夯劇如「魷魚遊戲第二季」、「現在撥打的電話」引發熱烈討論，但有很多民眾就算邊看邊罵，還是會追到最後一集。對此，精神科醫師楊聰財指出，這其實反映了身心狀態，已經出現「成癮」行為。

楊聰財指出，現代生活節奏快、壓力大，追劇成為許多人紓解壓力的方式，輕鬆的情節、幽默的對話或深刻的故事，能暫時讓人忘卻現實壓力，獲得心理上的慰藉，其實很多戲劇常常會讓人覺得劇情不合邏輯或是過於灑狗血，但卻仍有不少觀眾看到欲罷不能，這可能就是出現追劇引發的「成癮性」行為，這和大腦多巴胺的釋放有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊聰財進一步解釋，灑狗血劇通常以戲劇性衝突和極端情節為特色，這種設計能立即吸引觀眾的注意，並激發強烈的情感反應，例如憤怒、同情、喜悅等，這類劇集通過放大人際關係中的矛盾，滿足觀眾對戲劇化人生的想像需求。

很多戲劇的劇情的設計，會包含高強度的戲劇衝突與人物關係，演出強烈的情感起伏，甚至會被人說很「灑狗血」。楊聰財說，但這些「誇張」的元素對觀眾有很大的吸引力，會形成心理依賴，同時也幫助釋放壓力或可以暫時脫離現實，獲得心靈慰藉和滿足未能實現的情感需求。

針對許多戲劇就算邏輯不通，觀眾仍邊看邊罵，一路追到完結篇，楊聰財表示，這可能是民眾已經對其他娛樂形式感到厭倦，透過追劇填補，且追夯劇同時也可以和朋友討論劇情，滿足社交需求，增強社會連結。

楊聰財也提到，追劇的節奏可以靈活調整，滿足現代人零碎時間的需求，也包含人們對壓力紓解、情感支持與自我探索的多重渴望，透過結合生理、心理、社會與精神靈性的分析，不難理解這股潮流的背後邏輯，但建議觀眾也應注意適度觀看，避免因過度沉迷影響生活品質。