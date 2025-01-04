狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來　醫：腎衰竭了

▲男子拉肚子拉到虛脫，緊急送醫。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

吃壞肚子人人都經歷過！北部一名20多歲男子相約友人吃海鮮，當餐狂嗑30多顆烤鮮蚵，怎料返家後2小時，感覺肚子一陣劇烈翻攪，接著開始拉肚子，數小時內「噴射30次」止不住，直到虛弱站不起來才叫救護車送醫。經醫師診斷為細菌性腸炎，且當時整個人已敗血性休克、急性腎衰竭，病況危急，緊急收住院治療超過1週才康復。

肝膽腸胃科醫師葉秉威在《醫師好辣》節目中透露，該名男子猛嗑30多顆烤鮮蚵後，返家1個小時內就腹瀉4、5次，且持續拉了好幾個小時，最後腿軟送醫。當時在急診「一看就是細菌性腸炎」，推測患者是吃進一些不潔的食物，或於烹煮過程中未充分煮熟，或是生菌數過量所導致。

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葉秉威表示，男子當時呈現敗血性休克，以及急性腎衰竭的狀態，忍不住搖頭，「一個20幾歲的年輕人，吃成這樣當然很嚴重。」當下立即給予患者抗生素、點滴，再加入升壓藥控制病情，最後住院超過1週，才把他的感染全部治癒。





▲男子送醫時呈現敗血性休克、急性腎衰竭。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

提及歲末年終大吃大喝，腸胃道健康的保養議題。葉秉威說，若吃了很多通常會引發肚子不舒服，會脹、會噁心想吐；再者則是熱量攝取過高所引發的肥胖問題。針對前者，他建議不要吃太飽，6、7分飽就已足夠，盡量不要食用太油膩的食物，易使胃部蠕動變得很慢，容易造成腸胃不適症狀。

至於熱量問題，葉秉威則說，減少攝取精緻澱粉、精緻碳水類，盡量以原型食物為主；此外，吃飯順序也很重要，建議先吃菜、再吃肉，最後才吃澱粉，如此一來才能吃得飽，又不會因熱量過剩而變胖。

事實上，醫師郭彥良也曾分享一名20多歲男子，為了讓另一半留下床上「好硬象」，猛嗑一波生蠔，沒想到換來的卻是肛門一晚狂瀉超過10次，直接送急診。

▲食用生食或未徹底加熱後就食用，恐引發食物中毒。（示意圖／記者林緯平攝）

郭彥良解釋，生蠔中的營養不會那麼快給予加持，床上若真的變厲害，一定是心理作用。他分析，普遍認知生蠔有助性功能，原因在於裡頭富含「鋅」，其為人體內不可或缺的營養素，以維持系統正常運作。其中鋅與醣類、蛋白質和脂質代謝有關，也是維持男性睪丸正常功能與精子生成必須，能促進性腺機能與治療生殖障礙，因此常被視為男性助性與勇猛的法寶。

食藥署提醒，國人飲食習慣趨於國際化，經常食用生菜沙拉、生食海鮮（如生蠔、生魚片、鮭魚卵及涼拌生蝦等）、美乃滋、提拉米蘇及溏心蛋，甚至在白飯上搭配生蛋黃等等，為了追求口感而忽略生食之風險。一般在潮濕炎熱的環境下，食品致病菌如腸炎弧菌、沙門氏桿菌等容易叢生，倘若生食或未徹底加熱後食用，就可能發生食品中毒，而出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。