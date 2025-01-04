養肝排毒！中醫推「3款天然花草茶」對症調體質

▲醫師建議，可以透過花草茶改善體質。（圖／示意圖／達志影像）

文／食力

根據國健署統計，台灣超過30%的成年人有脂肪肝、肝功能異常等問題，但肝臟作為人體最大的「解毒工廠」，沒有痛覺神經，當疲倦、口苦口臭、皮膚暗沉等症狀出現時，往往已經超負荷。中醫認為肝臟掌管氣血運行、情緒調暢與解毒排毒，影響五臟六腑的運作，若失衡，整體健康便會亮起紅燈。

中西醫視角：「養肝」是健康的關鍵

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中醫認為：「肝者，將軍之官，謀慮出焉」，肝臟主疏泄，負責氣血調節、情緒平衡與解毒排毒。肝氣通暢，身體才能正常運作；若肝氣鬱結或肝火旺盛，則會出現易怒煩躁、頭痛失眠、口苦眼乾等問題，甚至影響消化功能，導致腹脹、脂肪肝等症狀。

現代醫學同樣指出，肝臟是人體最大的「解毒工廠」，負責過濾血液、代謝毒素、分解脂肪並儲存營養。若長期超負荷運作，輕則疲倦乏力、皮膚暗沉，重則引發肝炎、肝硬化，嚴重威脅健康。

「養肝，就是養命。」 行醫30年的經驗，我知道病患吃中藥的辛苦，如果不喜歡中藥的苦味，也可透過中醫體質辨證，結合天然花草茶調理，能有效平衡肝臟功能、疏肝理氣、清熱解毒，讓身體恢復活力。以下推薦三款養肝花草茶，教您識別「肝臟求救信號」，根據體質進行對症調理，守護健康活力！

3款護肝養肝推薦的天然花草

白鶴靈芝、七葉膽與朝鮮薊是阿利博士臨床上常推薦的天然草本，它們不僅清熱解毒、疏肝理氣，還能根據不同體質進行養肝、護肝的調理：

1、白鶴靈芝：清熱退火、護肝好選擇

白鶴靈芝，又稱仙鶴草，常用於清熱解毒，退肝火、降火氣。現代研究也發現，白鶴靈芝含有豐富的類黃酮，具有顯著的抗氧化效果，能有效降低肝火。

適用症狀：適合因熬夜或肝火過旺引起的口苦口乾、眼睛乾澀、頭痛、易怒等症狀。

推薦體質：特別適合陰虛體質（口乾舌燥、手腳心熱）和肝火旺盛者（易怒、眼紅），因其具備清熱涼血、退火的特性，可平衡過度旺盛的肝火。

推薦搭配的藥材：

菊花：有助於清肝明目，與白鶴靈芝搭配可加強舒緩眼乾、頭痛的效果。

枸杞：滋陰養肝，補充陰虛體質的不足，平衡白鶴靈芝的寒涼特性。

菊花清熱明目，枸杞滋陰補肝，三者搭配能達到「清肝退火、滋陰養肝」的雙重效果，平衡肝火旺盛及陰虛症狀。

選購重點：質地輕盈、色澤均勻、帶有自然清香的白鶴靈芝，避免有霉斑或氣味異常的次品。

沖泡建議：白鶴靈芝5克、菊花3克、枸杞5顆。加入300毫升熱水，沖泡10分鐘，帶有自然清香，適合午後飲用。

2、七葉膽：降脂抗疲，幫助肝臟健康

七葉膽，又稱南方人參，具有清熱解毒、降血脂和抗疲勞的效果。

適用症狀：適合熬夜過多、疲勞乏力、血脂偏高、免疫力低下的人群，能有效降脂、抗氧化並提升免疫功能。

推薦體質：七葉膽屬於偏涼性，特別適合濕熱體質（易疲倦、口苦、頭重腳輕）及高血脂人群，有助於清熱去濕、排解肝熱。

推薦搭配的藥材：

黃芪：補氣強身，搭配七葉膽可平衡其涼性，幫助體質虛弱者增強免疫力。

山楂：促進脂肪代謝，有助於降血脂，與七葉膽相輔相成。

黃芪補氣抗虛，山楂健胃消食、化解脂肪堆積，與七葉膽搭配可達到「清熱降脂、補氣抗疲」的效果，特別適合疲勞伴隨高血脂者。

選購重點：選擇葉片厚實、色澤青綠、無乾枯或變黃的七葉膽，確保藥效穩定。

沖泡建議：七葉膽3克、黃芪5克、山楂3片。加入300毫升熱水，沖泡5分鐘後飲用，稍放涼後更順口，適合早晨提神飲用。

3、朝鮮薊茶：促進膽汁分泌，改善脂肪肝

朝鮮薊（洋薊），源自地中海地區，是公認的保肝良藥，能促進脂肪代謝和膽汁分泌。

適用症狀：適合消化不良、腹脹、食慾不振、輕度脂肪肝患者，特別對於應酬多、飲食油膩者效果顯著。

推薦體質：朝鮮薊屬平性偏涼，特別適合脾胃濕熱體質（腹脹、食慾差、油膩感），能健脾化濕、促進膽汁分泌，改善脂肪堆積。

推薦搭配的藥材：

茯苓：健脾利濕，與朝鮮薊搭配能改善脾胃功能，幫助排濕氣。

陳皮：理氣健脾，促進消化，搭配朝鮮薊能緩解腹脹、消化不良。

茯苓健脾祛濕，陳皮理氣促消化，與朝鮮薊相輔相成，能達到「健脾化濕、理氣消脂」的效果，特別適合脾胃濕熱者。

選購重點：選擇葉片完整、色澤翠綠、無乾枯或變黃的朝鮮薊，確保其有效成分充分保留。

沖泡建議：朝鮮薊5克、茯苓3克、陳皮1小片。加入300毫升熱水，悶泡15分鐘後飲用，飯後飲用效果最佳。

護肝花草與中醫調理案例分享

行醫30年，阿利博士也常遇到不喜歡吃中藥、卻來看中醫的病患，下列兩個例子、就是希望用中藥調體質、又不希望太難吃的例子，提供給各位參考，不過、還是要提醒、有病請找醫師、安全又有效：

案例一：熬夜加班的王先生

42歲的小王因長期熬夜導致口苦、眼乾、易怒等症狀。依據他的個人體質是肝火旺盛、陰虛體質，建議他飲用白鶴靈芝茶搭配菊花，同時調整作息。兩週後，小王的口苦症狀明顯改善，睡眠品質也大幅提升。

案例二：愛吃大魚大肉的李先生

55歲的李先生應酬多，飲食不規律，檢查發現脂肪肝與消化不良。根據他的濕熱體質、我建議他飲用朝鮮薊茶，並搭配七葉膽茶，同時減少油膩食物。3週後，李先生的腹脹問題緩解，食慾與消化功能明顯提升。

讓肝臟重拾健康活力

肝臟是人體的「健康守護者」，卻往往被忽視。透過白鶴靈芝、七葉膽、朝鮮薊三款天然花草茶，根據中醫體質進行對症調理，搭配規律作息、清淡飲食與適度運動，肝臟將獲得全面呵護，健康與活力自然回歸。

不過，草本茶雖天然溫和，但體質不同，效果也因人而異。根據阿利博士多年的臨床經驗，建議出現肝臟不適或健康問題時，應先尋求專業醫師的診斷與調理，才能安全有效地養肝護肝。從今天起，讓我們攜手守護您的肝臟健康，讓健康成為您最寶貴的禮物！

你應該要知道的食事

根據統計顯示肝病問題普遍，中西醫皆強調養肝重要性，本文推薦三款花草茶，根據不同體質調理，守護肝臟健康與身體活力。

本文由食力NEXT food【養肝就是養命！中醫推薦3款天然花草茶對症調理體質】授權提供