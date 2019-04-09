手洗內褲最乾淨？底褲總黃黃的？私密衣物10疑問快來看

文／曾沛瑜 圖／陳德信

手洗內衣褲最乾淨？曬不到太陽該怎麼辦？ 解碼10個迷思，讓我們跟內衣褲放心接觸。

貼身衣物每天長時間接觸我們的私密部位，如何清潔貼身衣物成了人生中一件重要的小事。每個人都有一套屬於自己清潔方式，究竟這些方法是否正確，還是以訛傳訛造成的迷思？

Q1：分泌物變多，都是內褲沒洗乾淨惹的禍？

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隨著月經週期的變化，私密部位本來就會出現分泌物，台大新竹分院婦產部主任童寶玲表示，即將排卵的時候，女性賀爾蒙達到高峰，白帶會多得像鼻涕一樣，排卵時，分泌物會像透明的蛋清，月經來潮前則變成白色量少的狀態，所以有分泌物其實是正常的生理現象，跟內褲的關係不大。

但這並不表示內褲的清潔就不重要。

衛福部桃園醫院感染科主治醫師林宜君表示，底褲上的分泌物大多是蛋白質的成分，而蛋白質本身就是一個很好的培養皿，如果沒有適當清洗，很容易成為細菌滋生的溫床，穿上這樣的內褲可能就會導致發炎。

Q2：手洗內褲最乾淨？

家事管理訓練講師陳安祺表示，內褲用手洗的確比較乾淨，但手洗的缺點是清潔劑常沖不乾淨，洗完無法確實擰乾，潮濕時間太長就容易發霉，所以內褲用洗衣機洗其實是有些好處。

童寶玲指出，內褲的清潔其實只要把握一個簡單的原則：「洗乾淨、沖乾淨」，至於你怎麼洗，用哪種清潔劑，其實都無所謂。但林宜君提醒，內褲丟洗衣機前要注意，女生如果有分泌物，或男生有夢遺的蛋白分子，要先簡單用清潔劑刷洗，否則容易有一層生物膜附在上面導致細菌滋生。

陳安祺表示，貼身衣物丟洗衣機的話，最好跟淺色衣服一起洗，避免跟外褲、襪子混在一塊洗，而且最好裝在洗衣袋，免得因為摩擦而勾壞，如果擔心洗不乾淨，可以在洗衣袋裡放幾顆洗衣球，增加洗淨的摩擦力。

Q3：新聞說洗衣機比馬桶髒，貼身衣物丟洗衣機好嗎？

內褲丟洗衣機洗的確有可能更髒，但林宜君認為，身體本來就有屏障，受到感染的機率其實不大。

童寶玲也表示，洗衣機裡的細菌大多是我們平常會接觸到的，致病菌其實不多，而且洗衣機本來就該定期清洗。

林宜君也指出，即便家中有人感染性病，衣物放在一起洗也不會有問題，因為性傳染病的病毒非常嬌嫩，一碰到化學清潔劑就死掉了，但如果家中有人感染疥瘡，衣物就得分開洗。

Q4：清潔劑該如何選擇？

一般市面上的貼身衣物手洗精都是較為溫和的中性清潔劑，陳安祺認為，中性洗劑的好處是不傷衣料，對肌膚的刺激性較低，所以即便洗劑殘留在衣物，對身體的危害也較低。

林宜君指出，通常能夠起泡的清潔劑就能破壞蛋白，但真正能徹底清潔的洗劑一定是較偏鹼或偏酸，所以使用的前提就是必須把它沖洗乾淨。

至於生理期沾到血漬的內褲該如何清洗？陳安祺表示，剛沾到的時候用冷水沖，多半洗得掉，但如果血漬已經乾硬，可以用消毒傷口的雙氧水滴在上面，通常血漬就能有效分解。

若衛生棉的背膠黏在內褲上撕不乾淨，陳安祺建議可以用吹風機把膠吹熱，再將它跟底褲分離，肯定清潔溜溜。

Q5：家住公寓，內褲曬不到太陽怎麼辦？

紫外線是最好的天然消毒系統，可以的話最好還是讓貼身衣物曬曬太陽，如果真的沒機會，陳安祺建議可以用高溫來處理，例如，用熨斗燙過，烘乾機烘過，或者用吹風機的熱風吹一吹，讓它不要潮潮的。

陳安祺提醒，習慣手洗貼身衣物的人在晾之前記得先用乾布壓過，縮短潮濕時間，所以內褲其實也不適合晾在浴室裡，切記，保持貼身衣物的乾燥，才是避免感染的重要原則。

Q6：我很認真洗內褲，為什麼底褲還是黃黃的，那些黃漬都是細菌嗎？

童寶玲表示，分泌物裡有很多乳酸菌，乳酸菌氧化就會變黃，產生異味，這是沒關係的。但如果覺得不舒服可以把它漂白或換掉。

Q7：滴精油、用漂白水、放熱水煮才能有效殺菌？

有些精油標榜有避免私密部位感染的作用，童寶玲認為，精油的確有某些獨特的功效，但滴在內褲上頂多只有芳香的功能。

用漂白水清洗的確有殺菌效果也能去除黃漬，但漂白水的氯化物刺激性強，所以要注意殘留的問題，陳安祺建議可以改用刺激性較低的氧系的漂白粉，但漂白前記得先將汙漬洗淨，否則汙垢反而會凝固在上面。

如果真的要內褲很乾淨，可以用水煮15分鐘，但林宜君認為內褲通常用一般清潔劑就洗得乾淨，即便發炎過後也不必如此大費周章。

Q8：護墊跟免洗內褲才是最乾淨的選擇，因為可以天天換？

童寶玲提醒，護墊是還有少量經血時用的，平常不建議使用，因為護墊會讓私密部位悶濕不透氣，反而容易滋長細菌，而如果分泌物真的很多，建議還是去看醫生。

免洗內褲則是不便換洗時才用，因為你無法確定免洗內褲用的是甚麼布材，且通常一定都經過漂白的手續，天天穿，不僅不舒服也不一定安全，陳安祺說。

Q9：內褲該怎麼選?

貼身衣物重要的是保持乾燥通風，所以建議還是穿棉質內褲，吸濕排汗的效果較好，此外，不建議女生穿丁字褲，因為丁字褲的固定性包覆效果不好，走路時容易將肛門口的大腸桿菌往前帶，造成尿道發炎，林宜君透露。

至於內褲替換的頻率其實要看每個人的使用習慣，陳安祺表示，如果你是經常用高溫處理內褲的人，布料本來就容易壞，汰換率自然高。

至於不常穿的內褲要定期檢查是不是已經產生霉斑或陳年黃斑。

Q10：女生的內衣該怎麼洗？

洗內衣的原則其實跟內褲很像，洗乾淨、沖乾淨，盡量縮短潮濕時間，跟淺色衣服一起進洗衣機洗，並定期檢查是否發霉或發黃。

要特別注意的是，內衣罩杯襯墊較厚，手洗的話一定要用乾毛巾壓乾再曬。陳安祺在社區上課時就曾經請媽媽們帶不要的內衣來，一剪開就發現裡面很多霉斑。

所以現在的內衣其實比較建議用洗衣機洗，目前市面上已經有很多能防止鋼圈變形的洗衣網，像是內衣專用的洗衣袋、洗衣球等。

如果怕洗不乾淨可以在裡面丟顆小洗衣球增加摩擦力。善用工具，反而能讓貼身衣物壽命更長。

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