一有尿就去上錯了！醫曝「最佳排尿時機」：膀胱更健康

▲醫師建議不要「一有尿就上」，適度憋尿更有利於膀胱健康。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

受過泌尿道感染所苦的人，都會把醫囑「不要憋尿」謹記在心，也因此養成你「一有尿就去上」的習慣嗎？泌尿外科醫師侯鎮邦將膀胱比喻為牙膏「裝滿的比較好擠」，認為適度憋尿、感覺膀胱7分滿時再排尿，能讓膀胱更健康，也不會因此造成尿路感染；反之有少量尿就去排尿，反而會增加膀胱的負擔。

侯鎮邦醫師在粉專《健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師》發文衛教，透露看診時他常要患者「學習憋尿」，不要一有尿就去尿，乍聽之下這似乎違反直覺，與從小健康教育老師教得不一樣，也因此總是看到患者們滿臉疑惑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯鎮邦說，這牽扯到複雜的膀胱生理學與尿路動力學，並以牙膏比喻，試問「是滿的牙膏比較好擠？還是快用完的牙膏比較好擠？」答案顯而易見為前者。他說，膀胱也一樣，充盈的膀胱排尿對膀胱而言比較輕鬆；相反的，只有少量的尿就去上，反而增加膀胱負擔。

▲當膀胱處於7分滿時排尿，能讓逼尿肌以最小的力氣完成工作。（示意圖／CFP）

至於為什麼排尿時，膀胱處於7分滿是最理想的？侯鎮邦解釋，因這時膀胱壓力剛剛好，膀胱壁的張力處於「黃金區」，壓力不會過高或過低，能讓逼尿肌用最小的力氣完成工作。

侯鎮邦說，如果尿太少就跑去排尿，反而增加膀胱負擔，這時膀胱壁沒有被充分拉伸，逼尿肌必須更費力地收縮，才能把少量的尿液排乾淨。而且頻繁小量排尿，會使得膀胱延展性變差、儲尿能力下降，進一步形成頻尿問題。因此，他建議，當感覺膀胱差不多7分滿時再排尿，能放鬆逼尿肌、膀胱更健康，也不會因此造成尿路感染。