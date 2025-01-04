肝癌1危險因子「30%台灣人都有」！醫警告：像顆隱形炸彈

▲「酒後會臉紅」可能是酒精不耐症的個案。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

肝癌被稱為沉默殺手，其早期通常無跡象，當出現黃疸、急性腹痛、疲倦等症狀恐已晚期。基因醫師張家銘指出，肝癌成因很多，其中帶有ALDH2的基因變異，就是酒精不耐症的基因，是一個常見卻易被忽略的肝癌誘發因子，在台灣約有30%的人帶有這種基因變異，「它就像一顆潛伏的隱形炸彈，尤其是在喝酒的時候更為明顯。」

張家銘醫師在粉專發文說明，ALDH2是種負責分解酒精代謝產物「乙醛」的酶，而乙醛是對肝臟毒性極高的化學物質。帶有ALDH2基因變異者，其酶的活性大幅下降，乙醛分解的效率會低到正常人的4%，這意味著每喝一杯酒，肝臟所承受的負擔相當於普通人的25倍。

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張家銘解釋，這種基因變異不像某些急性疾病會迅速發作，但對健康的影響卻是長期而深遠的。對於有ALDH2基因變異者而言「喝酒會有毒」，酒精就像在乙醛的火口上加柴，長期累積的毒性恐致肝臟細胞損傷，甚至干擾細胞的修復功能，最終提高癌變的風險。

▲ALDH2基因變異小心「喝酒會有毒」，長期累積的毒性提高癌變的風險。（示意圖／本報資料照）

不過，張家銘也說，基因變異並非決定性的，仍可透過科學方式減輕肝臟負擔。首先，補充抗氧化劑是對抗氧化壓力的關鍵，維生素E可減少自由基對細胞膜的損害、保護肝細胞；維生素C則能促進細胞修復、增強免疫功能；谷胱甘肽是肝臟的天然解毒劑，有助於清除乙醛和其他有害物質；而NAC（N乙醯半胱氨酸）能提升谷胱甘肽水平，進一步減輕肝臟的壓力。

不僅如此，張家銘表示，支持細胞修復的營養素也至關重要，例如葉酸、維生素B6和B12，有助於DNA修復和細胞再生；膽鹼則可促進脂肪代謝，降低脂肪肝的風險；鋅和硒能增強肝臟的解毒能力，減少慢性炎症。

張家銘進一步提到，日常飲食中可選擇有益於肝臟排毒的食物，像是十字花科蔬菜（花椰菜、甘藍），含有硫化合物，可以啟動肝臟解毒酶系統；大蒜和洋蔥中的蒜素，對肝臟的解毒功能也有幫助；而莓果類（藍莓、覆盆子）富含抗氧化物質，能減少肝細胞的氧化壓力。

▼大蒜和洋蔥中的蒜素，對肝臟解毒功能也有幫助。（示意圖／pixabay）

此外，腸道健康也與肝臟密切相關。張家銘解釋，補充益生菌（如乳酸菌和雙歧桿菌）可以優化腸道微生物群，改善腸肝軸，減少毒素進入肝臟；間歇性禁食可讓肝臟有更多時間進行修復；規律運動則能促進血液循環，幫助肝臟排毒。而對於不得不飲酒的人，飲酒前補充抗氧化劑，並在飲酒時多喝水，能有效降低乙醛濃度，減輕對肝臟的傷害。

張家銘強調，每當遇到帶有ALDH2基因變異的患者，總會告訴他們，「基因異常只是個傾向，真正決定健康的，是如何選擇生活方式，如何善待自己的肝臟。」

該如何得知自己是否患有酒精不耐症？台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師侯育琪強調，「酒後會臉紅」就可能是酒精不耐症的個案，比起喝酒不臉紅的人，器官病變與癌變機率更為提升，身體在酒後會受到更嚴重的傷害，建議民眾可將酒精棉片貼在手臂內側自我檢測，只要靜置20分鐘，如皮膚出現泛紅則可高度懷疑，準確率約70%。