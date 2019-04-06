永遠準時赴約！喜歡「自己一個人住」的8大特質...你中了幾項？

文／張雨亭編譯 圖／pixabay

獨居商機正在消費市場發酵，不過恐怕很多人誤以為獨居者都是人際疏離、缺乏社交的一群，其實傾向獨居的人有非常多面貌，心理學家整理出八大人格特質，有許多甚至和一般人既定印象完全不同。

美國衛斯理學院心理學家強納森．齊克（Jonathan Cheek）強調被迫獨居和自發性獨居大大不同，自主選擇獨居的人可能因為天生個性使然，也可能是過去經驗所導致（例如成長自較重視個人隱私的家庭），但無論哪一種原因，這一類人願意自己一個人住並樂在其中，他整理出八大人格特質，快看看你中了沒。

1. 重視人際界線：

你建立起讓自己感到安全的個人界線，也重視別人的界線，所以只願意讓那些不會越線的人進入生活，相反地，只要有人白目地踩線，你會毫不猶豫地遠離。

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2. 心胸開闊：

很多人以為傾向獨居的人多半嚴厲、心胸狹窄，事實上恰恰相反。你願意探索、學習不同的觀點與生活方式，多方拓寬自己的知識，願意坐下來和任何人對談，尊重對方意見。

3. 珍惜時間：

你重視別人的時間，永遠準時赴約，也妥善安排行程。你更珍惜自己的時間，工作上你選擇最聰明的方法提升產值，而不是一味埋頭苦幹。

4. 重視直覺：

你的直覺總是很強烈，更重要的是你發現自己的直覺往往沒錯。一直以來跟著直覺走，方向都沒走偏，你的直覺很可靠，未來也有望繼續指引方向。

5. 愛自己：

這是傾向獨居者非常重要的一項特質。大多數人需要「被愛」才能感到幸福溫暖，但你並不渴求他人的愛，因為你真摯地深愛自己，接受自己的缺點與怪毛病，並認為是獨一無二的特質。

6. 討厭小題大作：

傾向獨居並不代表人際疏離，你也喜歡和人相處，但會慎選往來的人。討厭任何小題大作帶來的壓力與困擾，更不喜歡一群人沒意義的八卦，與其瞎聊，你寧願進行有品質的一對一對談。

7. 高度同理心：

你對他人的感覺和情緒很敏感，天生就具高度同理心，這對你來說也是很有利的工具，可以善用自己的高EQ，不但能自我控制情緒，也幫助別人面對傷痛與困頓。

8. 了解自己的長處和短處：

沒有人是完美的，而你除了掌握自我優勢，更了解自己的缺陷與弱點，並能妥善利用這些特質，因此工作上表現出色，做什麼事都格外突出。你不需要另一個人來讓自己完整，獨自一人就能闖蕩江湖。

資料來源：Awareness Act

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