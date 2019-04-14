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吃水果要挑時辰！營養師曝「黃金時間」…你吃對了嗎？

點評:超愛吃水果的～
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水果。（圖／達志／示意圖）

▲水果酸甜只是一種味覺訊號，不能作為熱量高低的指標。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

台灣水果種類多又好吃，不過有些人為了健康，選擇比較不甜的水果，對於甜的就忌口，但這個觀念是錯誤的。營養師簡鈺樺要來告訴大家，水果的酸甜只是一種味覺訊號，不能作為熱量高低的指標，最重要的是控制份量。除此之外，她建議最好在餐跟餐的中間吃水果，以維持血糖穩定、不會上下波動。

簡鈺樺表示，民眾常對水果有錯誤觀念，例如認為太甜的不好，會造成肥胖、影響健康，或是以為吃到的水果不甜，多吃一點也沒關係，但這些都沒有控制好熱量，反而對健康造成影響。她舉檸檬為例，許多人都認為檸檬口感酸酸的、比較不容易胖，而柳丁、水蜜桃感覺就很甜，但其實兩顆一樣拳頭大的大小，其熱量可是不相上下。所以，原本以為吃酸的水果就沒事，其實這就錯了！控制份量才最重要。

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▲▼ 檸檬,lemon。（圖／達志影像／美聯社）
▲檸檬雖然酸，但熱量跟柳丁、水蜜桃不相上下。（圖／達志影像提供）

簡鈺樺說，以自己的拳頭為基準，每個人每天可以吃兩顆；有一些非球狀的水果，可能為一顆一顆，或是一塊一塊，也可以裝在碗裡面，以兩碗為主。只要份量控制得宜，任何水果都可以吃。但她提到，常遇到有些人吃不下正餐，就直接以水果取代正餐，甚至是狂嗑水果，這會導致過量問題，進而影響健康，例如三酸甘油脂可能受到影響，甚至是非酒精性的脂肪肝。

▲蘋果。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲三、四點肚子餓可以來顆蘋果或香蕉，以維持血糖穩定。（圖／取自免費圖庫pixabay）

除此之外簡鈺樺還指出，如果很在意身材想要減肥，水果吃過量也會導致肥胖。她建議吃水果的最好時機是擺在餐跟餐的中間，例如中餐跟晚餐；大概三、四點的時候也可以來顆蘋果或香蕉，以維持血糖穩定、不會上下波動。再來，常有人三、四點的時候覺得肚子餓，往往吃許多空熱量、沒有營養素的點心，不如吃有膳食纖維、有維生素、營養豐富的水果當作點心，會比較健康。

 ▲水果的味覺陷阱＆吃水果也有分時間點（影／營養師有樺要說提供，請勿任意使用）

營養師有樺要說，現有經營：粉絲團YouTube頻道

網揪《玩很大》左下角驚人畫面　「裸女日光浴」無碼全播出！

關鍵字： 飲食 熱量 水果 健康百科 簡鈺樺 營養師有樺要說
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