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「65歲以上免繳健保」修法煞車！健保署：討論年齡沒完沒了

▲中央健保署,健保署。（圖／ETtoday資料照）

▲中央健保署。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

在野黨提案《老人福利法》修法，65歲以上長者免繳健保費，原本今日要再度在立法院闖關，但因外界反彈聲浪大，國民黨黨團大會討論後確定暫緩推動、再協商。對此，健保署署長石崇良稍早受訪時直言，「反對修法是為了維護健保互助互惠、量能貢獻的精神，如果只討論年齡是沒完沒了。」

在野黨提案修法內容為年滿65歲以上長者、且所得稅級距沒有達到20%，未來就可以免繳健保費，爆出反彈聲浪後，國民黨團又再調整門檻，把20%以下改為沒有達到5%。不過，衛福部昨日下午緊急召開記者會表示，不管論用20%或5%計算，只要修法就會導致健保提前破產，最快在115年就要漲健保費。

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石崇良今日表示，《老人福利法》修法當然會對健保財務有影響，但健保的精神是互助互惠、量能貢獻，從來不是用年齡去區分，「不然18歲以下年齡層也沒有收入，也要補助嗎？」

他強調，健保是會根據個人能力去給付補貼，從低收入、農漁民到一般上班族，每一類被保險人，政府都是有考量做相關補助，健保從來沒有用年齡區分，「這不是補助門檻20%、5%的問題，而是健保的精神，不然以後談不完。」

關鍵字： 健保費 健保 老人福利法

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