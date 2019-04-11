大便爆血＝直腸癌、痔瘡？醫：從「這裡」分辨差異



▲大便流血，是痔瘡還是直腸癌？（圖／達志示意圖）



文／林國樂

痔瘡的出血一般比較鮮紅，而且跟大便不混在一起，大便是大便，血是血。而直腸癌的出血可以是鮮紅的，也可以是暗紅的，而且血跟大便有可能混在一起，還會伴隨大便習慣的改變。

我快步走到老人家的病床前，笑著說：「怎麼了，老大爺？不管有什麼事，大家小聲點，其他患者還需要休息呢。」

老人家是今天剛住院的患者，他是三至四度內痔脫出，需要手術治療。每次大便都出血，他以為自己得了直腸癌，忍著不去看醫師，直到痛得忍無可忍了，才告訴忙碌的兒女，要他們帶來醫院。



我走過去時，他大女兒見到我就跟看到救星一樣，忙說：「林醫師，正好你在，我也不用再去找你，快跟我爸解釋，他真的是痔瘡，不是直腸癌。這頑固的老頭，誰會沒事希望自己得直腸癌啊！」



老人家聽到女兒的話，生氣的說：「痔瘡我又不是沒得過，痔瘡哪有這麼痛！這種痛……只有社區保健講座裡說到的什麼癌痛，才會這麼痛！」老人家見我過來，半命令的問：「林醫師，你跟我說實話，我到底是不是直腸癌！別怕我擔心，我是上過戰場經歷過槍林彈雨的人，死都不怕，還怕癌症嗎？我就是看不慣家裡這些小兔崽子瞞著我！」



這位身體硬朗的老人家是我親自檢查的，確實是痔瘡脫出，因為85歲大壽那天酒喝多了，脫出來之後再也沒有回去過。這也是他第一次痔瘡脫出，所以不明真相的他以為自己過了85歲大壽之後，迎來了晚年生活的癌症大敵，怕兒女擔心，硬撐著不去醫院。撐了半個月，痔瘡越長越大，實在忍無可忍才來看醫師。



一般情況下，家裡老人真得了癌症，家屬普遍都是會隱瞞一下的，不過患者也不傻，最終都會知道，只是誰都不願意搓破這層窗戶紙而已。可是這位老大爺，你真的是痔瘡不是直腸癌啊！我這個醫師怎麼解釋都沒用，老人家一口咬定：「林醫師，你也幫著他們瞞我？作為患者，我是不是該有點知情權？」



▲老人家以為自己得了癌症，殊不知只是痔瘡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

我無言以對，老大爺振振有詞的對眼前的兒女們說：「你們一個個的整天說工作忙，有飯局，週末孫子、孫女要上補習班，一年到頭最多只回2次家，一次是我過生日，一次是你媽過生日！這次要不是我快死了，你們哪會都來？還把我可愛的外孫和外孫女也帶過來？」



既然口頭解釋老人家不聽，那只能拿出科學依據了，我說：「老大爺，明天我幫你做手術，等你要出院時，我親自向你解釋你得的就是痔瘡。我拿出科學依據，保證讓你信服。」

老人家這才停止。

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便血，是痔瘡還是大腸癌？

術後，老人家恢復得非常順利，肛門也不怎麼疼了，臨近出院，他刻意要家屬把我叫到病床前，說：「林醫師，我明天出院，你說過給我個科學證據的。」



我早已經準備好有關痔瘡和直腸癌的彩色圖片，還有老人家的手術圖片。首先我跟老人家講解了痔瘡和直腸癌的不同。「痔瘡和直腸癌是兩種不同的病，痔瘡本身不會變成癌。」痔瘡本質上是一個曲張的靜脈團，肛門局部靜脈曲張以後，大便一蹭破了就會引起出血。它不是上皮細胞來源的惡性腫瘤。為什麼你家裡養的貓和狗不會得痔瘡，而人就會？因為人是直立行走的，在重力的作用下肛墊下移，然後靜脈就容易迂曲，迂曲以後就形成痔瘡。

人類四肢上的靜脈都有靜脈瓣，但肛門部位的靜脈卻沒有靜脈瓣，所以大便時痔瘡出血可以很嚴重，甚至是噴射狀出血。不過痔瘡出血也有一個特點，就是解完大便起身後出血就可以止住。而腸癌是另外一種概念，不管內因和外因，只要大腸黏膜上皮發生癌變了就形成大腸癌（按：大腸癌包括結腸癌和直腸癌，也可稱為結直腸癌），它跟痔瘡是兩碼事，一個是惡性，一個是良性。」



老人家很認真的聽著，我繼續說：「痔瘡的出血我剛才跟你們說過了，在某些情況下，比如喝酒、吃辣椒以後，或者便祕時大便乾燥，上廁所的時候發現衛生紙上有血，或者滴血，甚至嚴重的時候出現噴血。但這種出血呢，一般比較鮮紅，而且跟大便不混在一起，大便是大便，血是血。另外，它沒有大便習慣的改變，就是平時一天一次還是一天一次，還很規律的。這種出血一般是痔瘡的出血。



「直腸癌的出血就不一樣了，出的血可能是鮮紅的，也可能是暗紅的，而且血跟大便有可能混在一起，還會伴隨大便習慣的改變，比如說，以前很規律，一天一次，最近怎麼老是大便，一天3、4次大便，解了又解，而且出現裡急後重（按：感覺急需大便，但無法順利排出），或者最近肚子有點疼，體重下降、消瘦了，這種就可能是直腸癌出血。你覺得是不是不一樣？如果是結腸癌，有時候腹部能摸到一個包塊，甚至會出現貧血。而痔瘡導致的出血，除非血出得特別多，不然一般是不會貧血的。」





▲直腸癌出血可能是鮮紅的，也可能是暗紅的，而且血跟大便有可能混在一起。（圖／達志示意圖）



「好像像你說的那麼回事。」老人家慎重的點點頭，不過他緊繃的臉已經放鬆了不少。其實老人家身體很好，只是貪杯了，那天又吃了不少辣子雞，所以引爆了痔瘡。

本文摘自《肛剛好》／林國樂（北京協和醫院基本外科主任醫師）／大是文化出版