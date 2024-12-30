《老福法》明再闖關！衛福部：健保恐提前破產「115年就要漲保費」

▲衛福部急召開記者會，說明《老人福利法》修法衝擊。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

藍白立委提案《老人福利法》修法，讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，明天立法院將再度闖關。對此，衛福部在傍晚緊急召開記者會說明對健保等醫療衛生的衝擊。衛福部直言，不管論用20%或5%計算，只要修法就會導致健保提前破產，最快在115年就要漲健保費。

衛福部次長林靜儀指出，由於明天可能修法《老人福利法》草案，這會連動到健保預算，會導致健保出現缺口，以原本在野黨推動的，稅率低於20%以下的65歲長者不用繳健保費來算，明年度健保可能會少540億，未來還會少更多，就算用5%計算，健保同樣可能提前破產，在115年都會低於一個月安全準備金，以致需要提高健保費。

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林靜儀說，健保「減免」都是以身份來區別，例如低收入戶，並不是用年齡來做區別，如果以此方式修法，以這次修法提出20%以下稅率來說，有很多65歲以上年收入還大於100萬以上的老人，也會概括在不用繳健保費的族群內。

除了對健保產生衝擊之外，衛福部次長呂建德也提到，在《財劃法》通過後，中央政府少了3000多億，各部會都會減少公務預算，其中衛福部會減少107億，若《老人福利法》再修法，等於對弱勢朋友社會福利預算再扒第二層皮。

呂建德說，若改為不足5%，也要減少170億，社福預算同樣都會受到排擠，例如社安網政策會很多無法延續，包括社工、心理衛生人員等資源，可能導致社會安全網可能提前破網，另外還會影響老人、身障、兒少和婦女的推動，如育兒津貼、公托服務、獨居老人關懷服務等。

他強調，根據現行規定，年輕世代單身年收入42.3萬就要繳稅，「若以稅率不及20%來算，等於年收破百的65歲以上老人還很多，要一個不到50萬的去補貼保費，這合理嗎？你要幫一個年所得一到兩百萬的繳健保稅，這是劫貧濟富。」

114年起我國將邁入超高齡社會，稅收多來自青壯世代受薪者。呂建德指出，除繳稅人口因為少子化現象下降之外，綜所稅率也無法真正反映老人經濟能力，如未經審慎評估，直接修法以稅率為補助老人健保費之標準，有違社會公平正義。