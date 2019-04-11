今晚脫光光！裸睡「7大好處」…抗壓、瘦身、性慾強強滾



▲裸睡可以改善性生活以及身心健康。（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

我們都喜歡睡覺，也希望睡眠品質能有所改善，但你知道裸睡其實能夠讓睡眠效果更好嗎？根據國外網站《Livestrong》分享，現在有越來越多證據證明裸睡的益處，包括改善性生活、促進心理和身體健康。

以下是裸睡的7大好處，說服你今晚就應該光著身體睡覺：

1.改善睡眠品質

自然療法醫生Natasha Turner表示，當人們裸睡的時候，幫助身體更輕鬆的降溫，並增加更多深層睡眠時所需的退黑激素。她也建議盡可能在黑暗的房間裸睡，來促進好的荷爾蒙分泌。

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2.有助減肥

雖然這聽起來相當不可思議，但裸睡時身體會變得涼爽，有助於新陳代謝，而新陳代謝幫助身體消耗更多的卡路里，無形中也達成減肥效果。







▲裸睡身體變得涼爽，有助於新陳代謝。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.改善精子品質

《改善睡眠方案》（The Sleep Solution）一書中的作者Chris Winter表示，如果想有更好的精子品質，從現在就開始裸睡！將生殖器暴露在外能更輕鬆的調節溫度，如果把自己包得緊緊的，或是用厚毯子蓋住自己，都會導致精子數量和品質下降。

4.私密處更健康

終於換女性了！其實裸睡的好處和男性一樣多，由於女性私密處溫暖又潮濕，對細菌來說是個絕佳的生長環境。若想預防感染，裸體有助於私密處維持涼爽和乾燥，並減少黴菌滋生機率。

5.性生活美滿

與伴侶親密接觸可以促使大腦分泌許多催產素。所以說，當你們睡在一起的頻率越高，催產素的分泌就越多，性生活也就越刺激。







▲裸睡可以增加催產素，亦幫助性生活美滿。（圖／達志示意圖）

6.降低血壓

提到催產素，它不只和性生活有關，還有助於降低血壓。若你常在日常生活中感受到壓力，不妨試試看裸睡。

關係心理治療師Fran Walfish說：「催產素可以對抗壓力和抑鬱，甚至是血壓。」與伴侶裸睡會使你的腦袋散發更多的催產素，反過來降低你的皮質醇，也有助於血壓降低。

7.增強情緒和自信

裸睡代表睡得更好，這也意味著改善情緒和社交關係。《性研究期刊》（Journal of Sex Research）於2008年發表研究顯示，裸睡的學生比不裸睡的學生擁有更正向、更積極的前景。