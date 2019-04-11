愛吃生菜減肥？專家曝：少攝取OO會掉髮還易水腫！



▲攝取食物時，應於三餐多攝取能轉換為身體能量的碳水化合物，以及形成荷爾蒙及身體組織的原料，如蛋白質、脂質。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／本間良子、本間龍介

各位在一天的早、午、晚餐中，都攝取了充足的蛋白質嗎？腎上腺機能低下的人，腸胃的消化、吸收能力都不如預期，使得原本會在早上大量分泌的皮質醇，也由於分泌量不足，令許多人一大早就無精打采。因此，要盡可能在包含早餐的三餐中，多攝取能夠轉換為身體能量來源的碳水化合物，以及形成荷爾蒙及身體組織的原料，如蛋白質、脂質等。

在生活中最容易取得的食材，就屬「肉類」與「新鮮蔬菜」了。肉類包括雞肉與豬肉，而且要盡可能選擇草飼牛肉，便可從中攝取到優質的蛋白質及脂肪。魚肉富含優質的 Omega-3 脂肪酸，但也容易由於食物鏈之間的影響，累積引發人體發炎反應的重金屬。因此請盡量避免食用大型魚類，只要一週攝取一至兩次竹筴魚、沙丁魚等青背魚即可。

魚的脂肪對身體很好，建議平日也可以透過魚油的營養補給品補充。除了魚類之外，含有α-亞麻酸（Omega-3 脂肪酸的一種）的亞麻仁油及紫蘇油，也都可以直接淋在含有豐富植物性化合物（具抗氧化作用）的新鮮生菜上享用。



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▲只吃生菜沙拉、不攝取魚類及肉類，會造成蛋白質缺乏而引起的水腫。（圖／達志示意圖）

在減重的女性中，很多人在飲食上經常極度避免攝取碳水化合物，身體因而陷入熱量不足的情況；甚至只因為熱量較高，就避免攝取肉類料理，這樣長期下來，反而會讓身體浮腫。因為血液中的蛋白質如果減少，為了防止水分含量過多，身體就會將水分排出血管外。被排出的水分就這樣蓄積在血管外側，於是就會形成用手指按壓後容易留下凹痕的浮腫現象。

時常聽到「一減肥就容易水腫」的說法。除了因為只吃生菜沙拉、不攝取魚類及肉類的飲食生活，造成蛋白質缺乏而引起的水腫外，也因為在熱量和營養素極端減少的情況下，身體誤以為陷入了危急狀態，而盡量將水分留存在體內所導致。

此外，減少攝取蛋白質，也會給身體帶來龐大的負擔。因為人體的頭髮、皮膚、肌肉、骨骼都是由蛋白質構成，關係到新陳代謝的酵素也是源自蛋白質。因此在極度缺乏的情況下，不僅脂肪燃燒、水分的代謝機能會出問題，肝臟及腎臟的解毒功能也無法正常運作。

本文摘自《怎麼睡還是累？因為你吃錯了》／ 本間良子、本間龍介（日本腎上腺疲勞門診「Square Clinic」院長、副院長）／大是文化出版