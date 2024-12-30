雞腿輸了！雞肉「熱量最高部位」曝　營養師驚吐：脂肪很多

▲雞腿油脂多又軟嫩，但其實雞翅是熱量最高的。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／常春月刊

雞肉相對牛肉及豬肉熱量和脂肪含量比較低，你知道自己常吃的雞肉是雞哪個部位的肉嗎？不同部位的營養成分其實會有所差別。

雞胸肉用途廣 雞柳條為雞胸熱量最低部位

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營養師李婉萍說明，減重會吃的水煮餐及健康餐盒、便利商店與超市推出的即食品，往往都能看到雞胸肉，但雞胸肉的範圍遠不只這些。雞胸肉又稱「雞清肉」，做雞肉飯、涼拌雞絲、雞塊、雞排也多會取胸肉的部分，甚至「雞柳條」（雞里肌肉）也是雞胸肉！雞柳條是雞胸肉中熱量最低的，同時是雞胸內層更瘦更嫩的部位，一隻雞只有兩條！

而雞腿常見有骨腿、雞腿排、棒腿和棒棒腿。骨腿是我們常吃大賣場那種一大塊的烤雞腿，包含整隻棒腿連著雞腿排，雞腿排就是其中大腿肉的部分。雞腿因為油脂比較多，口感相對軟嫩，燉雞湯時用雞腿肉塊其實都可以不用加油，把雞油煮出來就很美味了！而坊間大概手掌大的棒棒腿，多是雞翅部位的翅腿肉。

▼雞胸肉是減脂人最愛，其中雞柳條是熱量最低的。（示意圖／翻攝自pixabay）

雞翅脂肪含量高 二節翅更勝一籌

聽過很多朋友說，雞翅好軟嫩，真的特別好吃！李婉萍指出，那是因為雞翅的脂肪含量很高，油多就讓口感和味道更加分。在胸、翅、腿這三個部位中，雞翅其實是熱量最高的，而雞翅有二節翅和三節翅之分，二節翅熱量又略勝一籌。

孩童長輩吃雞翅、雞腿補鐵好氣色 怕胖吃雞胸肉最好

雞翅中的二節翅雖然脂肪含量最高，但同時二節翅的維生素A含量也是最高的。李婉萍說，對還在發育的小朋友跟牙齒不好的長輩來說，雞翅是一個不錯的選擇，相對好咬，還有維生素A能增強抵抗力、照護皮膚和黏膜組織。

至於減重的人當然就是選擇雞胸肉沒有意外，記得雞柳條也是選項之一，比起大塊的雞胸肉，雞柳條更提供多元的減重選擇。而擔心貧血又不敢吃內臟的女孩們，雞腿是胸、腿、翅當中，含鐵量較高的。其中最特別的是，棒腿的鋅含量最高，可以幫助製造及代謝免疫細胞，是提升免疫力很重要的營養素。

外食雞肉怎麼選？鹽水雞、烤雞相較熱量低

雞肉整體來說是相對低脂、低卡的肉品，但烹調方式會大大影響到熱量和健康。李婉萍提及，像是煎、炸，如果還有裹粉，就會加上澱粉和油脂的熱量。以外食來說，選鹽水雞、或快炒店的白斬雞、烤雞、醉雞就會比三杯雞、炸雞來得熱量低，因為三杯雞和炸雞都有經過高油油炸的過程。

►挑選原則：除了比較肉品本身的營養成分之外，再來就是看料理方式，加入的醬料是否高油、高糖，才不會選了低脂的肉品卻瘦不下來。

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