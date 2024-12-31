感冒吃橘子更慘？醫解答　「5種水果」常被說惡化咳嗽

▲有人感冒咳嗽吃橘子惡化症狀，有些人卻沒事。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天冷各種呼吸道病毒好活躍，不少人生病了！有民眾為了加快病程恢復速度，吃水果補充維生素C，有人卻因此咳得更厲害，好奇「感冒可以吃橘子嗎？」對此，兒科醫師傑登說明，在西醫觀點裡，沒有感冒時絕對不能吃的水果，這與個人體質有關。他說，橘子可能影響咳嗽的原因，酸性刺激是關鍵，除此之外有「5種水果」也常被說會使咳嗽惡化。

傑登醫師在粉專發文指出，有人吃橘子加劇咳嗽症狀，但也很多人吃了完全沒事，「這很看個人體質的！」他說明，酸性重的水果可能刺激敏感的喉嚨和食道、咳得更嚴重，當喉嚨發炎不適，酸會使發炎的喉嚨更加敏感和疼痛；此外，也可能引發或加重胃酸逆流，同樣是咳嗽的常見原因之一，「不過，如果你天生對酸不敏感，或者這批水果的酸味很淡，那影響就可能微乎其微。」

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傑登醫師也整理出常被說「會增加咳嗽的5大水果」

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1.柑橘類（橘子、檸檬、葡萄柚）：

因為酸度高，可能直接刺激喉嚨或引發胃酸逆流。建議選擇較甜、酸味較淡的品種。此外，也要留意葡萄柚與柚子類會影響藥物代謝，於用藥期間別碰。

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2.鳳梨

除了酸性高，還含有蛋白酶，可能刺激口腔或喉嚨黏膜引發不適，也就是俗稱的「咬舌頭」。建議少量嘗試、避免空腹食用。

3.奇異果

除了酸，還含有較多天然過敏原，對過敏者可能引發喉嚨癢或咳嗽。若本身無過敏史，可適量食用，選擇熟透的奇異果可減少刺激。

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4.草莓

和奇異果一樣，酸性與過敏原雙重作用下，可能刺激喉嚨或引起過敏。建議對於草莓過敏的人，要避免食用。

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5.西瓜

雖然酸度較低，但大多為冰涼食用，恐因此加劇喉嚨不適或刺激氣管收縮。建議感冒時避免吃冰涼水果，選擇室溫或稍微加溫的食物更適合。

▲吃橘子加劇咳嗽症狀，醫師認為酸性刺激是關鍵。（示意圖／Pixabay）

除了避開高酸性的水果，傑登醫師分享感冒咳嗽時的「飲食建議」，像是選擇如蘋果、香蕉、芭樂等溫和水果，甜甜不酸、不易刺激喉嚨，更適合於感冒咳嗽期間食用；適量補充水分能幫助稀釋痰液、減輕咳嗽症狀，同時保持喉嚨濕潤避免刺激；此外，也要避免油炸/辛辣食物、濃茶/咖啡，以及冷飲/冰品等會加重咳嗽症狀的食物。

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​傑登強調，橘子富含維生素C及營養來源，並不會「直接」使咳嗽變嚴重，但其本身的酸味對酸性敏感者而言，可能是觸發因素。因此他建議，若該批橘子甜甜的不酸，或是本身不怕酸，就能放心地適量攝取。