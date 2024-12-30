趙露思患失語症！醫曝「4大常見原因」多是突發性　留意3預警徵兆

▲趙露思被證實罹患失語症。（圖／翻攝自微博）

記者趙于婷／台北報導

大陸當紅藝人趙露思日前突身體不適送醫並全面停工，有閨蜜證實趙露思罹患的「失語症」。對此，精神科醫師指出，若無明顯腦部病變的物理證據，這可能是「心因性失語症」，常見原因包括「重大情緒創傷、長期心理壓力、社會孤立、個人脆弱性」有關；由於心因性失語症多為突發性，可留意3大預警徵兆。

趙露思被爆出和《戀人》劇組鬧得不愉快，加上飽受負評攻擊，罹患重度憂鬱，粉絲早在本月14日就注意到她的狀態異常，直呼「今年她的狀態真的不一樣！」甚至發現近期她進劇組時，父母親全程陪同拍戲，接著就傳出她需要吸氧才能繼續拍戲，以及走路不穩的畫面。

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在送醫後，趙露思工作室於27日透過微博發表聲明，證實她已第一時間前往醫院檢查，目前正按醫囑休養。隨後就有閨蜜出面發聲，證實趙露思罹患的是失語症，更透露她雖然沒辦法講話，卻還是傳訊息安慰好友：「不准哭！啦啦啦啦啦啦啦！」讓好友更是心疼落淚。

對此，專業精神科醫師楊聰財指出，若以推測是外界原因造成的「心因性失語症（Psychogenic Aphasia）」來看，這主要是一種由心理或情緒創傷引發的語言障礙，患者語言功能突然受到影響，卻無明顯腦部病變的物理證據，這種病症的特殊之處在於非器質性，而是源於心理壓力、情緒壓力或深層創傷。

常見原因有「重大情緒創傷」如親人去世、重大事故或戰爭經歷；「長期心理壓力」如家庭暴力或職場霸凌；「社會孤立」如缺乏情感支持或歸屬感；「個人脆弱性」包括高度敏感的性格或過往未解的心理問題。

楊聰財進一步提到，心因性失語症多為突發性，可留意3大預警徵兆，包括「睡眠困難」，因持續的失眠可能反映內在壓力；「壓力激增」觀察患者近期是否經歷突發性重大壓力事件；「語言功能短暫波動」如偶爾失語或口吃增多。

在治療上，屬於多維整合治療策略，包括心理、語言、藥物、放鬆等。楊聰財說，主要是因人而異，有些人可能數天至數周，透過心理支持就可以迅速改善，但也有人數月至數年，需系統性治療，恢復速度取決於患者對治療的接受度、社會支持的強度以及創傷的深度。